Лучшие блошиные рынки Парижа: от замечательных сувениров до раритетов и антиквариата

Независимо от того, сколько раз вы бывали в Париже, вы не можете утверждать, что почувствовали атмосферу города, если никогда не посещали блошиный рынок в Париже. Это не просто место для поиска бюджетных и необычных сувениров. Это важная часть культурной сцены города, отражающая многие ее аспекты – от современного искусства до бытовых вещей. Это место, где можно наблюдать за людьми города и попытаться понять, как Париж живет и дышит. Это также настоящая казна для любителей винтажа и антиквариата. Независимо от того, ищете ли вы памятные сувениры, являетесь коллекционером или просто гуляете по городу в поисках новых впечатлений, посетите блошиный рынок. Вы пойдете с выгодной покупкой и отличным опытом. Возьмите с собой наличные деньги, поскольку продавцы на многих блошиных рынках Парижа не принимают карточки. Но будьте осторожны – такие людные места привлекают карманников. В этом гиде мы расскажем, какие блошиные рынки Парижа лучше посетить, что купить на каждом из них и как получить лучшие предложения.

1. Les Puces de Montreuil

Адрес: Avenue Professeur André Lemierre, 75020 Париж, Франция

На этом рынке можно найти все – от простых безделушек до антиквариата. Источник: Pixabay На этом рынке можно найти все – от простых безделушек до антиквариата. Источник: Pixabay

Этот известный блошиный рынок в Париже является одним из старейших и работает с 1860 года. Он расположен на авеню Профессора Андре Лемьера в 20-м округе, неподалеку от кладбища Пер-Лашез, и давно зарекомендовал себя как отличное место для покупки бюджетных и подержанных вещей. Это далеко не самый большой блошиный рынок в Париже, но, наоборот, значительно меньше своего большого брата в Сен-Уане, однако имеет поразительный ассортимент товаров.

Более 600 продавцов предлагают антиквариат, мебель, книги, механические детали, одежду, посуду, старинные тарелки и многое другое. Здесь вполне реально найти интересные и уникальные предметы по смешно низкой цене. Обратите внимание на ассортимент старинного серебра, фарфора, рам для картин и винтажной одежды (если у вас достаточно времени, можно найти что-нибудь эксклюзивное от Chanel или Givenchy). Будьте терпеливы и помните, что именно на этом блошином рынке в Париже в 1990-х годах кто-то приобрел настоящую картину Ван Гога всего за 1500 евро. Возможно, именно вы найдете следующее сокровище здесь.

Рынок работает с субботы по понедельник с 7:00 до 19:30. Он расположен вне туристических маршрутов и популярен среди местных, которые приходят сюда по выгодным ценам. Как и на многих блошиных рынках Парижа, продавцы ожидают, что вы будете торговаться. Не отказывайте им или себе в этом удовольствии и не сдавайтесь, пока не получите лучшую цену. Поистине выгодные предложения можно найти утром, а самые лучшие товары обычно на маленькой площади в конце аллеи.

2. Marché aux Puces de St-Ouen

Адрес: Porte de Clignancourt, 93400 Saint-Ouen, Франция

Вебсайт: http://www.marcheauxpuces-saintouen.com

Les Puces объединяет более полутора десятков самых разных рынков. Источник: Wikimedia.org Les Puces объединяет более полутора десятков самых разных рынков. Источник: Wikimedia.org

Этот крупнейший блошиный рынок в Париже расположен в Порт-де-Клиньянкуре и занимает площадь 7 гектаров. Это место включено в большинство туристических гидов, поэтому не удивительно, что он принимает 120-180 тысяч посетителей каждых выходных.

Этот рынок известен своим сокращенным названием Les Puces ("Блохи"). Но он давно не имеет ничего общего с таким скромным прозвищем. Теперь это фактически ряд блошиных рынков Парижа в одном, некоторые из которых полностью крыты, другие с открытыми улицами и бутиками. Они пересекаются друг с другом, и уже трудно определить, где кончается один и начинается следующий. К югу от них расположена часть под брезентовым навесом, которую не стоит рассматривать, если вы не ищете дешевые вещи, например поддельные кроссовки Converse или старые джойстики. Главная улица Les Puces – Rue des Rosiers, вдоль которой расположены эти части огромного рынка. Вы можете выйти на Marché Malassis (хорошее место для поиска игрушек, мебели и винтажных камер), Marché Dauphine с отличным выбором мебели и керамики, Marché Biron (обратите внимание на дорогие осветительные приборы и мебель) и Marché Vernaison с ассортиментом от книг, посуды и гравюр до модных. Если вы готовы потратить больше, посетите Marché Paul Bert с отличным выбором мебели XIX–XX веков.

Этот известный блошиный рынок Парижа насчитывает около 3000 продавцов. Он открыт в субботу, воскресенье и понедельник, но стоит отметить, что многие лотки закрываются после обеда, а некоторые продавцы вообще не работают в понедельник или только по предварительной записи. Так что отправляйтесь сюда рано в выходные, чтобы насладиться расслабленной атмосферой местных кафе и понаблюдать, как рынок оживает. После обеда сюда приходит основной поток туристов, поэтому будет очень многолюдно. Приезжайте на блошиные рынки Парижа, Франция, в холодную, влажную погоду или в середине августа – это дни, когда можно получить лучшие сделки.

3. Marché aux Puces de la Porte de Vanves

Адрес: Avenue Georges Lafenestre & Avenue Marc Sangnier, 75014 Paris, France

Это место бережно сохраняет атмосферу классического уличного рынка. Источник: Wikimedia.org Это место бережно сохраняет атмосферу классического уличного рынка. Источник: Wikimedia.org

Еще один из лучших блошиных рынков Парижа расположен в центре 14-го округа и работает по выходным на авеню Жоржа Лафенестра и авеню Марка Санье с 7:00 до 13:00. Здесь около 400 лотков, где можно найти все: от винтажных украшений, железных скульптур, произведений искусства, подержанной одежды до веселых предметов для дома.

Здесь меньше лотков, чем в Сен-Уане, и меньший выбор антиквариата и мебели, но атмосфера и продавцы особенно приветливы, а цены доступнее. К тому же это место выглядит именно как настоящий уличный рынок, а не торговый центр с бутиками и магазинами.

Шансов найти раритеты здесь меньше, но много интересных мелочей и эксклюзивных вещей. Присмотритесь к стойкам с платьями и шарфами Hermes, поройтесь в коробках с виниловыми пластинками и шикарным французским бельем, проверьте ящики с флаконами для духов и коробками для шляп. Найдите время, чтобы просмотреть ассортимент бытовых вещей – вполне возможно найти швейные принадлежности 1950-х годов или французские столовые приборы. Также много продавцов, которые предлагают монеты, винтажные открытки и книги, африканское и азиатское искусство, винтажные игрушки и все, что только можно представить.

Лучше приезжать сюда в субботу утром, пока самые интересные вещи не раскупили. У некоторых товаров на рынке нет ценников — не удивляйтесь, вас приглашают торговаться. Торговаться стоит так, будто от этого зависит весь ваш бюджет в городе: блошиные рынки Парижа ценят азартных покупателей, и выгодная сделка доставит вам особое удовольствие.