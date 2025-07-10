Лучшее джелато в Риме: Топ-12 отличных мест для посещения

Ни одно путешествие в Рим не будет полным без шарика джелато (или десяти, кто знает?). В городе разбросано множество замечательных джелатерий, но некоторые из них следует посетить прежде всего.

Джелато, что в переводе означает "замороженный", очень популярно в Италии. Этот прохладный десерт имеет несколько ключевых особенностей. Например, он содержит меньше жира и воздуха, что делает его более густым и насыщенным по вкусу. Также джелато тает чуть-чуть быстрее, особенно в жаркое итальянское лето.

Прогуливаясь по столице, вы обязательно встретите многочисленные джелатерии в Риме. Чтобы не тратить время и не испортить настроение, советуем избегать слишком ярких десертов, поскольку это, скорее всего, свидетельствует о наличии искусственных красителей и ароматизаторов. Еще один важный признак – джелато очень густое, поэтому его трудно выкладывать горкой, и обычно десерт хранится в металлических контейнерах в холодильнике, чтобы оставаться свежим. Средняя цена за один шарик составляет от 1,5 до 3 евро, поэтому вряд ли вы устоите перед соблазном заказать сразу несколько.

Ниже представлен список мест, которые помогут вам найти лучшее джелато в Риме. Однако предупреждаем: сделать выбор будет непросто, ведь очень вкусное, а его разновидностей множество.

1. Brivido Gelateria

Наслаждение джелато и Римом. Источник: Pixabay Наслаждение джелато и Римом. Источник: Pixabay

Расположенная в районе Тестаччо, когда-то рабочем квартале, эта джелатерия ежедневно производит вкусное традиционное римское джелато с 1986 года. Десерт не содержит искусственных красителей, консервантов или подсластителей. Ассортимент джелато варьируется от классических, проверенных временем вкуса до оригинальных шедевров, вдохновленных местными десертами и фантазией кондитера. Для максимального наслаждения рекомендуем погрузить римское джелато в шоколад. Самые популярные вкусы – соленый арахис, яичный ликер и веганская малина.

Помимо вкуса, преимуществом Brivido Gelateria есть широкий выбор бессахарных и веганских десертов.

2. Fassi

Лучшее джелато в Риме можно найти в таком аутентичном месте, как Fassi Gelateria. В то время как большинство заведений в центре города стали слишком "туристическими" с длинными очередями и громкой популярной музыкой, эта джелатерия сохранила свою уникальную атмосферу.

Здесь подают не только известное джелато, но и семифреддо (замороженный итальянский десерт) и торты. Fassi Gelateria работает с 1880 года, что делает ее настоящей достопримечательностью. Благодаря разнообразному и инновационному меню сюда возвращаются как туристы, так и многие поколения местных жителей.

Вкусы, которые следует попробовать:

смородина;

яичный ликер;

фисташка;

Zuppa Inglese (английский суп).

Закажите конус в сицилийском стиле или бриош с шариком джелато внутри. Если хотите чего-то особенного, рекомендуем попробовать санпьетрину – десерт, который выглядит как брусчатка, но на самом деле это джелато, покрытое шоколадом.

3. Come Il Latte

Come Il Latte – одна из лучших джелатерий в Риме, расположенная в районе Саллустиано. Шеф-повар этого заведения – талантливая Николетта Кьяккьяри, бывшая художница-декораторша. Благодаря своим навыкам дизайнера, она создала элегантный интерьер, в котором римское джелато нравится еще приятнее! Самые популярные вкусы:

рикотта с карамелизированными лесными орехами и инжиром;

соленая карамель;

маскарпоне.

Здесь можно приобрести не только джелато, но и handmade-шоколад и вафли, украшенные разнообразными декоративными посыпками. Особенность заведения – стабильное качество ингредиентов и свежесть.

4. Günther Gelato Italiano

Благодаря своей популярности Günther Gelato Italiano имеет три лучшие джелатерии в Риме, расположенные в самом центре столицы. Первое заведение было открыто в 2012 году. Особенностью этих джелатерий тщательно отобраны высококачественные ингредиенты. Например, знаменитое римское джелато производится из органического молока местных ферм и сезонных фруктов. Даже вода для джелато берется с горы Плозе. Вы можете быть уверены, что все сделано на самом высоком уровне. Советуем попробовать вкусы "сосна муго", рикотта-штрейзель или яичный ликер.

5. Otaleg

Лучше всего в Риме, Италия, можно отведать в модном районе Трастевере. Otaleg – это заведение, которое быстро завоевало любовь туристов и местных благодаря стабильно высокому качеству продукции. Джелатерия тщательно отбирает все ингредиенты и предпочитает медленный процесс приготовления с соблюдением всех этапов.

Otaleg часто меняет и добавляет новые вкусы. Среди самых популярных и креативных:

бобы фава с сыром пекорино;

соленый качо е пепе;

яичный ликер с вином Марсала;

греческая фисташка;

манго с кусочками темного шоколада.

Не забудьте о различных фруктовых и ягодных сорбетах, которые зависят от сезона, например клубника или маракуйя. В общем, лучшая джелатерия в Риме не разочарует, какой бы вкус вы ни выбрали.

6. Fiordiluna

Fiordiluna уже более тридцати лет является одной из лучших джелатерий в Риме. Здесь придерживаются принципов минималистического подхода. Например, некоторые вкусы производятся только из двух ингредиентов. Также употребляется малое количество сахара. Благодаря этому, а также невероятно кремовой текстуре, эта джелатерия в Риме является лучшей и популярной в районе Трастевере.

Владельцы уделяют особое внимание качеству продуктов, сотрудничая с небольшими местными производителями и фермерами, особенно когда речь идет о натуральных сезонных фруктах и ягодах. Сам магазин Fiordiluna невелик, с ограниченным количеством мест. Поэтому мы рекомендуем заказать лучшее джелато в Риме в конусе, бумажном стаканчике или даже бриоше и наслаждаться прохладным лакомством, прогуливаясь по живописным улицам столицы. Если не знаете, что выбрать, попробуйте вишню, шоколад с перцем сычуанским, фисташку или Fred — заварной крем с печеньем.

7. Gelateria del Teatro

Натуральное джелато в Риме. Источник: Pixabay Натуральное джелато в Риме. Источник: Pixabay

Трудно представить день, когда возле Gelateria del Teatro нет очереди из местных и туристов, которые хотят поскорее отведать самое известное джелато в Риме. Конечно, здесь используются высококачественные натуральные ингредиенты, а классические и оригинальные вкусы сочетаются с необычными компонентами, такими как розмарин, шалфей, мед, лаванда, белый персик или лимон.

Лучшая джелатерия в Риме также предлагает продукты без глютена, яиц или молочных продуктов. Такое джелато обозначено для удобства клиентов. Рекомендуем попробовать традиционное бессахарное джелато с оливковым маслом и свежими сливками, представленное в вафельном конусе. Другие популярные вкусы включают Sacher с апельсином, малину, шалфей и экстратомный шоколад из Аволы.

8. La Gourmandise

Эта маленькая, на первый взгляд, очень скромная джелатерия в Риме расположена в районе Монтеверде. La Gourmandise работает с 2019 года. Талантливый шеф-повар Дарио Бенелли каждый раз создает все более креативные вкусы и не боится смелых комбинаций ингредиентов, используя чабрец, бессмертник, можжевельник и т.д. В результате вы можете отведать лучшее джелато в Риме, которое одновременно высококачественно и необычно.

Рекомендуем попробовать следующие вкусы:

римская мята с лимонной цедрой;

малина в розовой воде;

соленый миндаль.

Одно из топовых джелато в Риме – "орех с кремом шафрана", эксклюзивный вкус La Gourmandise.

9. FataMorgana

Сеть FataMorgana имеет девять джелатерий в Риме. Мария Аньезе Спаньоло, уроженка Таранто, вдохновилась идеей создания смелых, но сбалансированных комбинаций быстро ставших любимыми высококачественных ингредиентов. Вкусы этого красивого джелато в Риме часто меняются в зависимости от сезона. Тем не менее, гости FataMorgana всегда найдут профессиональное сочетание орехов, специй, свежих ягод и фруктов, меда, алкоголя, кофе, шоколада и других ингредиентов.

10. Neve di Latte

Это одна из лучших джелатерий в Риме, которая имеет два филиала. Одно заведение расположено в районе Прати, другое возле музея современного искусства и архитектуры MAXXI. Здесь вы найдете натуральное джелато и минималистичный декор с удобными столиками.

При создании этой известной джелатерии в Риме наибольшее внимание уделяется отбору органических ингредиентов. Результат – сочные и нежные фруктовые сорбеты, а также насыщенные кремовые вкусы. Среди вкусов, которые стоит попробовать: вишни "Fragile" с шоколадом и лесными орехами, апельсиновый и малиновый сорбеты, а также крошка с кленовым сиропом.

11. Al Settimo Gelo

Мирелла Фьюмано, шеф-повар-самоучка, основала открытую лабораторию Gelateria Al Settimo Gelo в 1997 году. В настоящее время популярная джелатерия в Риме расположена в оживленном туристическом районе Прати, предлагая большой выбор безлактозных фруктовых сорбетов и кремового джелато. Обязательно попробуйте эти вкусы:

персидский (розовая вода и шафран);

афганский, на основе кардамона;

рикотта с карамелизированным инжиром;

сорбет из дикой ежевики Алла и миндаля.

Al Settimo Gelo предлагает не просто лучшее джелато в Риме, но и уникальный и пряный вкус.

12. Gelateria dei Gracchi

Одна из лучших джелатерий в Риме расположена у Ватикана в районе Прати. У Gelateria dei Gracchi всегда есть очередь, а небольшая площадь заведения спроектирована так, что посетители не задерживаются надолго. Они просто заказывают желаемое и идут наслаждаться божественным вкусом во время прогулки. Однако совершенство продукта компенсирует все возможные недостатки. Советуем купить один или несколько шариков сразу и прогуляться по живописной торговой улице Кола ди Риенцо, ведущей в Ватикан.

Апельсин с поджаренным миндалем, яблоко с корицей и классический темный шоколад – это вкусы, поражающие своей насыщенностью.

Советы для украинцев в Европе

Для украинцев, путешествующих в Рим из стран Европы, джелато – это не только вкусный десерт, но и отличный способ почувствовать итальянскую культуру. Вот несколько практических советов: