Ложь Пентагона и западных СМИ о причине запрета ударов вглубь России

Страны Запада, в частности США, продолжают сохранять свою позицию в вопросе предоставления Украине права наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. Оправдывают они это разными причинами – от угрозы эскалации и вплоть до того, что Россия якобы отвела свою авиацию вглубь территории, а потому смысл в таких ударах отпал. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Прежде чем я отвечу на вышеуказанный вопрос, своим ответом раскрывая то ли лицемерие, то ли непрофессионализм и профнепригодность спикеров, озвучивающих подобные доводы, отмечу один очень важный момент.

На какие бы из ракет мы не получили соответствующее согласование – будь то баллистические ATACMS или авиационные крылатые ракеты дозвукового типа Storm Shadow, Scalp-EG и AGM-158 JASSM, а возможно и весьма специфические AGM-154 Joint Standoff Weapon – все они будут ограничены дальностью поражения целей 300 км.

Даже те модификации, у которых в тактико-технических характеристиках указано 500, 600 или даже 1000 км, будут ограничены международными правилами экспорта ракетного вооружения – 300 км. Именно поэтому, говоря о возможностях применения дальнобойного ракетного оружия западного производства по территории России, мы говорим о глубине применения от границы в 300 км.

А теперь самое интересное – действительно ли вся российская авиация сейчас выведена за пределы этой зоны? Забегая наперед, отвечу сразу – НЕТ! Но обо всем по порядку.

Аэродромы в пределах 300 км от границы с Украиной

Американское издание The Wall Street Journal 27 августа опубликовало материал, в котором ссылается на слова некоего, как это обычно у западных СМИ и бывает, неназванного чиновника. Он отметил, что Украина не получает согласования на удары по территории России ракетами ATACMS, поскольку ВКС РФ отвели 90% авиации вглубь территории, за пределы досягаемости баллистическими ракет.

Но это ложь, которую 5 сентября озвучила и заместитель представителя министерства обороны Штатов Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне.

В настоящее время в ближней зоне поражения размещено 20 авиабаз, которые активно используют ВКС РФ. Это авиабазы размещают как ударные и многофункциональные вертолеты, так и разные типы тактической и штурмовой авиации. Но в большинстве случаев, когда мы говорим о российской авиации, то вспоминаем о фронтовых бомбардировщиках с функционалом истребителя Су-34. Но это неправильно.

В воздушном пространстве Украины, над временно оккупированными территориями, регулярно применяются не только Су-34, но и штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, Су-30, вертолеты Ми-24/35, Ка-52 и т.д.

Согласно ТТХ при нормальной боевой нагрузке дальность полета у этих летательных аппаратов следующая:

Су-25 – 500-650 км;

Су-24 – 500-600 км;

Су-27 – 450-600 км;

Су-30 – 500-1 200 км;

Су-34 – 600-1 200 км;

Су-35 – до 1 500 км.

Сразу отмечу, что эти цифры – это средние показатели с учетом дальности полета боевого самолета без полной нагрузки вооружением, с полной нагрузкой, без подвесного топливного бака (ПТБ) и с ним. То есть, чтобы не выдавать простыню данных для каждой ситуации, они усреднялись. Но продолжу.

Ми-24 – 450 км;

Ми-35М – 550 км;

Ка-52 – 400 – 450 км;

Ми-28 – 450-550 км.

А теперь внимание: как Россия могла отогнать 90% авиации вглубь своей территории, если эти 90% имеют средний показатель дальности полета 600 км и менее? Ведь это, по сути, расстояние от границы с Украиной вглубь на 300 км – в режиме туда и обратно. Но каким-то странным образом в зоне боевых действий эти самолеты продолжают выполнять боевые задачи.

В районе Ейска, Курска, Воронежа, Морозовска и так далее авиабазы продолжают активно эксплуатироваться не только для нужд вездесущих Су-34, но и Су-25, Су-24 и т.д. И если бы Украина имела разрешение на нанесение ударов по всем этим базам ракетами западного производства, то Россия лишилась бы возможности активно использовать именно эти 90% авиации, которую она никуда не отводила (а отведи, то попросту не имела бы шансов долететь до границы с Украиной в полной боевой нагрузке).

В свою очередь, в средней зоне поражения, за пределами 300 км от границы, у России остается только шесть аэродромов, которые бы могли использовать Су-34 и Су-35 для нанесения ударов по Украине – но в основном в ближней приграничной зоне, так как дальности полета с полной нагрузкой не хватало бы. А это также повлияло бы на среднесуточное количество ударов по территории нашей страны.

Применение дальнобойного ракетного вооружения по территории России обезоружило и критически ослабило бы российскую авиацию. Сделало бы ее настолько же бесполезной, как в свое время в Черном море бесполезным стал Черноморский флот РФ, превратившийся сейчас и вовсе во флотилию.

Выводы

Когда наши западные партнеры оправдывают отсутствие разрешения ударов западным ракетным вооружением по России и непосредственно по аэродромам тем, что там уже не по чему бить, – это откровенная ложь. Либо же профнепригодность спикера, который не понимает (или не знает), о чем говорит.

Но помимо авиабаз, в радиусе 300 км от границы с Украиной размещаются сотни других военных объектов, которые так и просят прилета баллистической ракеты.

И не забываем о немаловажном – Курская область, которая позволяет нам наносить удары по территории России с территории России. То есть, расширяя возможности ударов вглубь РФ на 30, 40, 50 км… Кто знает, как далеко зайдет операция в российском приграничье, но факт остается фактом.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".