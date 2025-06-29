LOT добавляет прямые рейсы, соединяющие Гданьск с историческим центром Стамбула

Начиная с середины января 2026 года, авиакомпания LOT Polish Airlines запустит прямые рейсы между Гданьском и Стамбулом. Маршрут будет курсировать четыре раза в неделю с вылетами днем из аэропорта Гданьска имени Леха Валенсы и возвращением вечером из Стамбула. Продолжительность полета составляет менее трех часов, что обеспечивает беспересадочное путешествие между северной Польшей и одним из главных городских центров Турции.

Новое сообщение расширяет список международных направлений Гданьска, и теперь путешественникам не придется делать пересадку в Варшаве или других городах Европы, чтобы добраться до Стамбула. Рейсы стартуют 14 января, а билеты уже доступны через официальные каналы бронирования LOT. Расписание рейсов составлено так, чтобы пассажиры могли использовать их для коротких поездок или удобных стыковок, что облегчает путешествия для жителей региона.

Для пассажиров, прибывающих в Гданьск, прямой рейс обеспечивает легкий доступ к центральным достопримечательностям без необходимости дополнительного наземного транспорта. Журав, старинный деревянный кран на реке Мотлава, и узкая Марьяцкая улица с ее каменной лестницей и резной дверью расположены всего в нескольких минутах ходьбы от сердца Старого города. Эти места дают представление о прошлом Гданьска как важном балтийском торговом порту.

Путешественники, прибывающие в Стамбул по новому маршруту, могут планировать посещение ключевых исторических районов, расположенных недалеко от центра города. Собор Святой Софии, ранее являвшийся собором и мечетью, и площадь Султанахмет, где также расположена Голубая мечеть и другие достопримечательности, находятся в одном районе. До обоих можно дойти пешком без необходимости транспорта, что удобно, если вы в городе всего на несколько часов или между рейсами.

Новый маршрут к Стамбулу приближает Старый Город. Источник: LOT Polish Airlines Новый маршрут к Стамбулу приближает Старый Город. Источник: LOT Polish Airlines

Запуск этого маршрута усиливает воздушное сообщение между Центральной Европой и Восточным Средиземноморьем. Благодаря более быстрым поездкам и меньшему количеству пересадок людям стало легче передвигаться между этими регионами в обоих направлениях. Этот новый рейс также демонстрирует, как Гданьск становится все более важным аэропортом в регионе, поскольку авиакомпании продолжают адаптировать свои маршруты в соответствии с реальными потребностями и направлениями путешествий по Европе.