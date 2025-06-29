LOT додає прямі рейси, що з’єднують Гданськ із історичним центром Стамбула

Починаючи з середини січня 2026 року, авіакомпанія LOT Polish Airlines запустить прямі рейси між Гданськом та Стамбулом. Маршрут курсуватиме чотири рази на тиждень із вильотами вдень із аеропорту Гданська імені Леха Валенси та поверненням увечері зі Стамбула. Тривалість польоту становить трохи менше трьох годин, що забезпечує безпересадкову подорож між північною Польщею та одним із головних міських центрів Туреччини.

Нове сполучення розширює список міжнародних напрямків Гданська, і тепер мандрівникам не доведеться робити пересадку у Варшаві чи інших містах Європи, щоб дістатися до Стамбула. Рейси стартують 14 січня, а квитки вже доступні через офіційні канали бронювання LOT. Розклад рейсів складено так, щоб пасажири могли використовувати їх для коротких поїздок або для зручних стиковок, що полегшує подорожі для жителів регіону.

Для пасажирів, які прибувають до Гданська, прямий рейс забезпечує легкий доступ до центральних визначних пам’яток без необхідності додаткового наземного транспорту. Журав, старовинний дерев’яний кран на річці Мотлава, та вузька вулиця Мар’яцька з її кам’яними сходами та різьбленими дверми розташовані лише за кілька хвилин ходьби від серця Старого міста. Ці місця дають уявлення про минуле Гданська як важливого балтійського торговельного порту.

Мандрівники, які прибувають до Стамбула за новим маршрутом, можуть планувати відвідування ключових історичних районів, розташованих неподалік від центру міста. Собор Святої Софії, що раніше був собором і мечеттю, та площа Султанахмет, де також розташована Блакитна мечеть та інші пам’ятки, знаходяться в одному районі. До обох можна дійти пішки без необхідності транспорту, що зручно, якщо ви в місті лише на кілька годин або між рейсами.

Новий маршрут до Стамбула наближає Старе Місто. Джерело: LOT Polish Airlines

Запуск цього маршруту посилює повітряне сполучення між Центральною Європою та східним Середземномор’ям. Завдяки швидшим поїздкам і меншій кількості пересадок людям стало легше пересуватися між цими регіонами в обох напрямках. Цей новий рейс також демонструє, як Гданськ стає дедалі важливішим аеропортом у регіоні, оскільки авіакомпанії продовжують адаптувати свої маршрути відповідно до реальних потреб і напрямків подорожей по Європі.