Линия фронта в Украине стала цивилизационной границей с Китаем

Когда я пытаюсь объяснить, что главным результатом российско-украинской войны для Путина стал резкий поворот от ориентации на Европу к ориентации на Азию - и что этот поворот абсолютно осознанный, это победа тех сил, которые со времен Петра I испытывали отвращение к европейской декорации России, - для многих это звучит как политическое преувеличение. Будто я пытаюсь создать искаженный образ России только потому, что она воюет с Украиной и угрожает самому существованию нашего государства и украинского народа.

Но на самом деле война с Украиной - лишь часть этого процесса. Это инструмент большой политической и национальной переориентации России и россиян. Чтобы убедиться в этом наглядно, достаточно было посмотреть трансляцию фестиваля "Интервидение", к которому обращался Путин. Это не альтернатива "Евровидению", а вполне азиатский фестиваль поп-музыки, победу на котором одержал певец из Вьетнама. И в этом нет ничего "плохого" или "хорошего" - как нет ничего "плохого" или "хорошего" в том, что Вьетнам или Малайзия имеют собственную культурную и цивилизационную традицию.

В советские времена все выглядело иначе. Советская эстрада, когда появлялась на международных фестивалях, старалась выглядеть, пусть и провинциальной, но европейской. Международные конкурсы тогда охватывали преимущественно восточноевропейское пространство и по своей природе были именно европейскими. А азиатские певцы, даже советские, на таких сценах выглядели экзотикой. Люди, которые это помнят, могут сравнить, как воспринимали польскую звезду Марилю Родович или, скажем, советскую певицу из Казахстана Розу Рымбаеву.

Поэтому вы можете спросить: что теперь будет с теми россиянами, которые считали себя европейцами или по крайней мере пытались ими казаться? Ответ прост: те, кто выдавал себя за европейцев, теперь будут выдавать себя за азиатов - им не привыкать. А те, кто действительно считал себя европейцами, или уедут, или вымрут - независимо от их политических взглядов. Потому что это конец империи Петра І и начало чего-то совершенно нового. Точнее - чего-то старого: возвращение к Московскому княжеству до переяславской эпохи.

И когда я говорю, что линия фронта, которая и дальше будет проходить между украинской и российской армиями в течение следующих лет, одновременно станет цивилизационной границей Китая, я не преувеличиваю. Я просто констатирую факт.