Лина Костенко заставила многих, кто уже забыл, что имеет Родину, вспомнить о ней

Я не уверен, что должен защищать Лину Костенко — от кого-либо в этом мире. От тех, кто так страстно любит ее творчество, что не желает слышать никаких критических замечаний. От тех, кто настолько не понимает ни эпохи, ни ее наследия, что пытается сделать себе имя на ее критике.

Даже от самого себя. Потому что одни произведения Лины Костенко навсегда останутся частью моего сердца, а другие очень далекими. И это нормально. Так и должно быть в отношениях между писателем и читателем.

Но я точно знаю, чем Лина Костенко отличается от всех современников, предшественников и преемников в литературе. Она не просто писательница. Она – явление.

Ее творчество и фигура заставили многих украинцев, которые иначе, возможно, никогда бы и не вспомнили, что они украинцы, вспомнить об этом. И гордиться этим.

Она заставила многих, уже забывших, что имеет Родину, вспомнить о ней. И гордиться ею.

Таких фигур в истории украинской культуры только трое: Тарас Шевченко, Иван Франко и Лина Костенко. Просто Лина – наша современница. И мы этого еще до конца не осознаем.

Но – осознаем.