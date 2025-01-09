Лиманское направление. Почему врагу не удается продвинуться дальше?

Друзья, просили дать общую картинку по Лиманскому направлению. Попробую очень коротко, потому что мой собрат там сейчас "300" и временно информации дать не может. на правом берегу реки Черный Жеребец. Это севернее села Терны и именно там они хотят создать тактический. плацдарм.

Впадать в панику точно не стоит – не первый раз противник продвигается на этом направлении и заканчивается это все равно. Наши выбивают их обратно. дополнительные ресурсы ниоткуда. Резервы из России идут только на Юг Донецкой области и на Курск. участков они тоже не могут. Потому что соседи это Купянск и Времен Яр с Торецком. Там везде сейчас жесткие замесы и свободных резервов нет.

Однако это направление остается, на мой взгляд, самым важным для Донецкой области. Важней, чем Покровск и Курахово. .Без какого-то заметного приза в итоге Значение Покровска сейчас больше политическое – стратегически он практически ни на что не влияет. Курахово на Запорожье – чистый суицид. Там не просто поле, как стол. Там и посадок условно всего вдоль дороги.

Так что бои на Кураховском и Покровском – именно за территорию. Политическое решение захватить Донецкую область. Торецкий. При их скромных размерах – противник продвигался очень долго и с большими потерями. Агломерация "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск" намного больше по размерам и по сравнению с городом-миллионником. Этот кусок не проходит в горло. удачи займет сто лет.

Именно через Лиманское направление проходит ключевая логистическая артерия для Краматорской агломерации. Бывшая трасса "Харьков-Ростов".

Я не открываю сейчас военных секретов, чтобы видеть достаточно даже Атласа автомобильных дорог УССР. Именно к этой трассе мечтает прорваться противник, чтобы сделать оккупацию всей Донецкой области реальной.

Но... в нашем Генштабе тоже умеют читать карты. Этот сценарий давно просчитан и держат Лиманское очень лучшие из лучших. .