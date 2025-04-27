Ликвидированный в России генерал выбирал цели для комбинированных атак по Украине

Читаю интересные вещи. Выясняется, что подорванный в подмосковной Балашихе российский генерал на букву "М" - не просто хрен с бугра в больших погонах. Именно он отвечал за выбор целей и разработку ударов с помощью комбинированных атак "Шахедов" и ракет по украинским городам. То есть кровь и слезы в Одессе и Сумах, Киеве и Кривом Роге, Харькове и Запорожье, в… да где угодно. Это его разработки, его решение, которое он подает на подпись наверх. Со своим обоснованием целесообразности

То есть это такой кровавый чертяка, которого в аду уже просто заждались. Конечно, спецслужбы его вычислили. И конечно достали. Это было неизбежно, потому что вот такие военные преступники ответят первыми. Конкретно вот этот генерал М..лик, можем вспомнить командира подлодки, которая выпустила ракету по Виннице. Он бегал по утрам, но от пяти выстрелов не убежал

Их достанут первыми. Никто не будет требовать длинного следствия, суда и чтения интервью из комфортабельной камеры в европейской тюрьме. Вот так это будет. Уже так. Пропагадисты и черти рангом помельче – вы же понимаете, что значит "быть в очереди", да? И мирное соглашение вообще никак не влияет на этот процесс…