Летний провал Путина: какой удар по Украине Россия готовит на осень

Летняя наступательная кампании России в Украине провалилось. Де-факто российские оккупационные войска топчутся на месте. Как бы они ни пыжились, как бы ни старались, за три месяца лета никакого позитивного результата не добились. Разве что сумели захватить незначительную часть украинской территории, что принципиально ничего для РФ не меняет, хотя для нас это, безусловно, больно и обидно.

Перед войсками РФ стояла одна-единственная задача – политическая: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. И это была задача минимум. Задача максимум – поход на Запорожье: с военной точки зрения, без плацдарма на правом берегу реки Днепр в Запорожской или Херсонской области (не так важно, где именно) Путину нет смысла заканчивать наступательную кампанию. Но выполнить ни одну из этих задач войска противника за лето не смогли. Войска РФ копошатся на одном месте, и это все, что они могут на сегодняшний день.

Впрочем, есть один нюанс, который вызывает сомнения в том, что российское наступление закончится с завершением лета, и в том, что закончилось оно большим провалом. Наша разведка в свое сообщала, что ожидается 160-тысячная группировка вражеских войск, которую России удалось создать в качестве резерва, и что именно на эту группировку противник будет опираться для проведения летне-осенней наступательной кампании. Сейчас наша разведка по этому поводу молчит, но возникает вопрос – куда делись эти 160 тысяч российских солдат? Ведь Россия их призвала, они никуда не делись. Варианта два: они либо рассосались по разным оперативным направлениям в качестве восполнения потерь, либо эта группировка не доехала в полном объеме, и ее не могут ввести в бой, понимая, что будет провал наступательной операции.

Вполне возможно, что осенняя наступательная кампания, которую Россия обещает начать с середины сентября, может еще и состояться. В связи с этим мы пока не можем сказать, что российское наступление провалилось. Летняя, то есть первая, часть этой наступательной кампании действительно была провальной, поскольку Россия за летние месяцы не решила ни одной политической задачи, а это значит, что ни саму войну, ни этот ее этап нельзя признать успешным для РФ.

К гадалке ходить не нужно, чтобы понять, по каким направлениям российские войска нанесут удар осенью, достаточно взглянуть на статистику и карту. Россия пытается объять необъятное – создать большие "клешни", как в 2022-м и 2023 годах, особенно возле Лисичанска и Северодонецка, где российские войска пытались осуществить большой охват нашей группировки, в результате им пришлось идти в лоб, напролом и с большими потерями захватывать эти города. То же самое россияне хотят сделать и сейчас: они хотят через Лиман выйти на северные окраины Северодонецка и с юга, обойдя Покровск, выйти на границу Донецкой области и, таким образом, двигаясь с двух направлений, выполнить хотя бы одну – минимальную – политическую задачу, то есть захват Донецкой области в ее административных границах.

Но – для выполнения этой задачи России нужна мощнейшая группировка войск – не менее полумиллиона, вооруженная тяжелым вооружением, а не так, как сейчас. Российские пленные рассказывают о вакханалии, творящейся в их войсках: связистов, артиллеристов, тыловиков и прочих – всех загребают в пехоту и бросают в "мясные штурмы". Брони нет, а партия говорит взять цель – Краматорск и Славянск. Командиры на местах бросают бронетехнику в бой, если она есть (как правила из боя эта техника уже не возвращается – жжем потихоньку).

Так что, с одной стороны, летняя часть наступательной кампании России провалена, и результатов нет (ведь захват 100-200 кв км – это не результат, поскольку война всегда направлена на достижение политических целей и является продолжением политики, только более жестким и агрессивным способом), с другой – есть нюансы в осенней наступательной кампании РФ.

Впрочем, даже если осенью РФ бросит в бой те 160 тысяч человек, риск того, что зона боевых действий будет расползаться и охватит еще, например, часть Днепропетровской области, расширится в Сумской и Харьковской областях, минимален. Этим 160 тысячам не на чем воевать, у России закончились даже ослы.

Кроме того, в ночь с 27 на 28 августа мы закончили стратегическую экономическую операцию против российских войск.

Во-первых, мы разнесли часть железнодорожных узлов, по которым могли двигаться российские войска. Если эта группировка и едет сюда, то все это теперь будет растянуто во времени, соответственно, плывут все сроки. А сроки опираются на погодные условия: когда начнутся дожди, российские войска будут барахтаться в запорожских степях по колено в глине и никуда не сдвинутся.

Во-вторых, мы грохнули пять самых крупных нефтеперерабатывающих заводов южного региона Российской Федерации. В итоге сейчас в южном регионе РФ нет производства топлива. НПЗ остановлены либо на ремонт, либо вообще не подлежат восстановлению, как Новошахтинский НПЗ (РФ признала, что этот завод можно только отстроить заново). Два завода, по которым был нанесен удар в ночь на 28 августа, завершили полный цикл.

Той же ночью мы грохнули два железнодорожных узла: Кряж и Павловск. А это две основные магистрали, по которым можно перевезти войска, технику и топливо. Таким образом, юг России мы отрезали полностью от всей другой ее части. Может быть, пару недель они еще поездят на том топливе, которое есть на полевых складах и в бензовозах, но дальше будет провал по топливу.

Из-за пораженных железнодорожных узлов перевозка войск растянется. И, когда два полка приедет, а один нет, придется менять задачи, стоящие перед ними, иначе они попросту не выполнят задание.

Иными словами, Украина сделала все, чтобы осеннее наступление россиян развалилось. Но они, как упертые бараны, все равно пойдут в бой, потому что не могут остановиться. На любых, даже самых провальных направлениях вроде Сумского, россияне будут штурмовать, потому что как только они перейдут в оборону, мы начнем контратаки. И не факт, что российская пехота не побежит. Этого очень боятся российские командиры, потому выгребают весь личный состав и тупо бросают на штурмы.

Вы представляете, что будет, если 700-тысячная группировка российских войск, даже ее половина, сегодня вернется в Россию, и ей перестанут платить деньги? Что будет с теми российскими городами, где сегодня растет новый средний класс, который получает зарплаты благодаря гособоронзаказу, если завтра там прекратят выплачивать зарплату? При таких-то ценах в магазинах! Если Путин остановит войну, в России просто случится социальный взрыв. А ребят с фронта уже никто не остановит, даже нацгвардия РФ, а они с оружием и привыкли убивать.

Путин просто не может остановить войну, даже понимая, что ему сейчас крайне необходима оперативная пауза, потому что у него задница в экономике. Но в России не решают экономические проблемы, а начинают "укреплять партийные ряды", то есть проводят чистки и убирают нелояльных к Путину. Так Путин рассчитывает удержаться у власти и сохранить режим.

Трамп ничего не может сделать с Россией, да и ему все равно, как закончится война, лишь бы просто перестали стрелять. Путин попросту плюет на Трампа и делает то, что нужно ему.

Единственный человек, который может остановить Путина, – это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразна – сижу в кустах и жду героя. Китай требует открытия европейских рынков для себя и отмены пошлин в отношениях с США. Один американский политолог отметил, что, скорее всего, Си Цзиньпин ждет, когда Трамп придет к нему с предложением о мире и дружбе. Тем не менее, если Китай остановит поставки боеприпасов России, то через неделю российская артиллерия просто замолкнет, ведь 60% боеприпасов, что есть у России – это поставки Китая через Северную Корею.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда