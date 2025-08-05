Ленивый турецкий кебаб: нереально быстрый и вкусный рецепт
Рецепт – нереально быстрый и вкусный.
Ингредиенты:
• Фарш (говядина или свинина) – 500 г;
• Лук – 1 шт;
• Петрушка или кинза – горсть;
• Соль, сухой чеснок, копченая паприка – по вкусу;
• Лаваш – 1–2 шт;
• Помидор – 1 шт;
• Сладкий перец – 1–2 шт;
• Растительное масло – 1–2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Насыпать в фарш соль, сухой чеснок, копченую паприку и кинзу/петрушку.
2. Выложить фарш на противень, застеленный пергаментом, распределить в виде полосок с промежутками.
3. Добавить на край противня помидоры и перец, посолить и сбрызнуть маслом.
4. Запекать в духовке при 220 °C 20 минут.
5. Выложить все на лаваш и сформовать кебаб.
Подавать с лавашем и овощами.