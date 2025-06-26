Курорты 'все включено' в Мексике: топ-5 мест для идиллического отпуска

Лучшие курорты "все включено" в Мексике – отличный выбор как для семейного отдыха с детьми, так и для романтических путешествий, ведь цена бронирования включает почти все от еды и напитков до многочисленных развлекательных мероприятий. Кроме того, эта страна, расположенная на юге Северной Америки, предлагает множество вариантов на любой вкус – от бюджетных гостиниц до роскошных комплексов с самыми современными удобствами. Конечно, эти локации расположены в живописных пляжных городках с особой атмосферой, вдохновляющей релаксацию и отдых.

Поскольку количество курортов "все включено" в Мексике действительно поразительно, быстро найти лучший вариант для вашего будущего приключения может быть сложно. Чтобы облегчить ваш выбор, мы рекомендуем ознакомиться со следующей подборкой, которая содержит самые оцененные места для беззаботного отдыха.

1. Hotel Xcaret Mexico, Playa del Carmen

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Один из лучших курортов "все включено" в Мексике расположен в большом городе Плайя-дель-Кармен, штат Кинтана-Роо. Hotel Xcaret Mexico воплощает концепцию All-Fun Inclusive, где гости получают неограниченный доступ к паркам Grupo Xcaret и множество активностей, таких как зип-лайн, снорклинг, экскурсии в подземные пещеры и т.д. Это делает отель идеальным выбором для семей с детьми, которые любят развлекаться.

Тариф включает неограниченное количество напитков и еды во всех ресторанах и барах отеля, трансфер из аэропорта и паромную поездку на остров Исла-Мухерес, поэтому вы можете провести весь отпуск, не тратя лишних средств.

Размещение: 900 номеров находятся в пяти отдельных зданиях, поэтому вы не будете чувствовать себя неудобно из-за толп. В комплексе есть разнообразные бассейны и спа-центр, где, кроме процедур, можно посетить занятия по медитации и йоге. Особенностью отеля является лагуна, где гости могут плавать, заниматься снорклингом или каякингом и просто весело проводить время у воды.

Бронирование : https://www.hotelxcaretmexico.com/

: https://www.hotelxcaretmexico.com/ Адрес : Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km 282, 77710 Playa del Carmen, QR, Mexico

: Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km 282, 77710 Playa del Carmen, QR, Mexico Телефон : +52 984 159 1234

2. Platinum Yucatan Princess, Playa del Carmen

Роскошные удобства только для взрослых. Источник: https://www.hotelplatinumyucatanprincess.com/ Роскошные удобства только для взрослых. Источник: https://www.hotelplatinumyucatanprincess.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Этот курорт "все включено" в Мексике предназначен только для взрослых, предлагая безмятежный отдых в сочетании с неограниченными вкусными вариантами питания. Platinum Yucatan Princess расположен в Плайя-дель-Кармен в уединенном райском уголке рядом с прозрачными бирюзовыми водами Карибского моря. Пакет "все включено", кроме проживания, включает следующие преимущества:

Буфеты с тремя приемами пищи в день;

несколько ресторанов à la carte;

Восемь баров, где можно заказать премиум-напитки;

Барбекю на пляже.

Кроме того, тариф покрывает разнообразные развлечения, немоторные водные виды спорта, такие как снорклинг, каякинг, падлбординг или катание на катамаранах. На территории отеля есть бейсбольное поле и теннисные корты.

Курорт предлагает апартаменты разной конфигурации – от молодежных люксов до президентских. Последние включают в себя просторную террасу с гидромассажной ванной, панорамные окна и отдельную спальню для максимальной приватности. Популярным вариантом является Deluxe Junior Suites с эксклюзивным дизайном и обилием естественного света. Эти номера расположены рядом с центральным бассейном и Casa Club, включая бар с премиум-напитками, круглосуточный сервис, а также можно забронировать люксы с частной гидромассажной ванной.

Бронирование : https://www.princess-hotels.com/

: https://www.princess-hotels.com/ Адрес : Проlongación 5ta Avenida, 77710 Playa del Carmen, QR, Mexico

: Проlongación 5ta Avenida, 77710 Playa del Carmen, QR, Mexico Телефон : +52 984 877 3500

3. Garza Blanca Resort & Spa, Cancún

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Благодаря разнообразным вариантам размещения – от резиденций для больших групп до однокомнатных люксов, идеальных для романтической пары, этот курорт "все включено" в Мексике постоянно пользуется спросом среди всех путешественников. Garza Blanca Resort & Spa предлагает восемь бассейнов, включая пейзажный бассейн на крыше только для взрослых, и отдельную зону для семейного отдыха.

Тариф "все включено" включает в себя питание в нескольких ресторанах, напитки, обслуживание номеров и большое количество организованных мероприятий.

Бронирование : https://www.garzablancaresort.com/

: https://www.garzablancaresort.com/ Адрес : Carretera a Punta Sam Km. 5.2, 77500 Cancún, QR, Mexico

: Carretera a Punta Sam Km. 5.2, 77500 Cancún, QR, Mexico Телефон : +52 998 891 4200

4. Moon Palace Cancún

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Moon Palace Cancún – отличный выбор для поездки "все включено" в Мексику. Комплекс расположен в Канкуне рядом с золотистым пляжем. Moon Palace занимает 123 акра и состоит из трех отдельных локаций – The Grand, Sunrise и Nizuc.

Курорт насчитывает более 2400 номеров, каждый найдет лучший вариант. Апартаменты оформлены в мягких бежевых тонах, имеют мраморные столешницы и пол, минибары с напитками, туалетные принадлежности L'Occitane и отдельные гидромассажные ванны. Кроме того, доступно круглосуточное обслуживание номеров.

Удобства в Moon Palace Cancún включают:

Полноразмерный аквапарк с FlowRider;

19 бассейнов;

Спа-центр с 35 процедурными кабинетами, включая зону гидротерапии;

20 ресторанов, пять баров у бассейнов с премиум-напитками;

Пляжный клуб;

Поле для гольфа на 27 лунок от Джека Никлауса (за дополнительную плату);

Боулинг клуб с шестью дорожками.

Курорт идеально подходит для семей, поскольку имеет отличные детские программы и отдельную зону для подростков, тогда как взрослые обязательно оценят спа-центр и другие современные удобства.

Бронирование : https://www.moonpalacecancun.com/

: https://www.moonpalacecancun.com/ Адрес : Carretera Cancún-Chetumal Km 340, 77500 Cancún, QR, Мексика

: Carretera Cancún-Chetumal Km 340, 77500 Cancún, QR, Мексика Телефон : +52 998 881 6000

5. Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa

Все необходимое для роскошного отпуска. Источник: https://www.grandfiestamericana.com/ Все необходимое для роскошного отпуска. Источник: https://www.grandfiestamericana.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Те, кто выбирает один из лучших курортов "все включено" в Мексике для своего следующего отпуска, будут наслаждаться тематическими вечеринками, дегустациями региональных вин и текилы, кулинарными мастер-классами и роскошным размещением. Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa расположен в прекрасном городе Лос-Кабос на полуострове Баха-Калифорния, недалеко от известных достопримечательностей региона, таких как арка Кабо-Сан-Лукас, уникальное скальное образование, где Тихий океан встречается с Калифорнийским заливом.

Цена пакета включает в себя разнообразные активности, питание во многих ресторанах, предлагающих мексиканскую, японскую и итальянскую кухню. Спа-процедуры и гольф доступны за дополнительную плату.

Одним из преимуществ отеля является частный пляж. Если вы посещаете курорт в зимние месяцы, вы можете не только наслаждаться солнцем на удобных шезлонгах, но и наблюдать горбатые киты во время их сезонной миграции. Это действительно поразительное зрелище, которое не стоит пропускать.

Бронирование : https://www.fiestamericana.com/

: https://www.fiestamericana.com/ Адрес : Carretera Transpeninsular Km 10.3, 23410 Cabo San Lucas, BCS, Мексика

: Carretera Transpeninsular Km 10.3, 23410 Cabo San Lucas, BCS, Мексика Телефон : +52 624 145 6200

Курорты "все включено" в Мексике предлагают идеальное сочетание роскоши, развлечений и релакса для семей, пар и ищущих отдых только для взрослых. От Hotel Xcaret Mexico с его концепцией All-Fun Inclusive до роскошного Moon Palace Cancún с аквапарком и гольф-полем – эти топ-5 курортов обеспечивают незабываемый отпуск на любой бюджет. Планируйте свое путешествие в Мексику в 2025 году и наслаждайтесь живописными пляжами, вкусной едой и множеством активностей!