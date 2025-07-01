Курорты 'все включено' на Багамах для вашего райского путешествия

Курорты "все включено" на Багамах предлагают самый лучший отпуск без забот. Архипелаг, расположенный в западной части Атлантического океана, насчитывает более 700 островов, раскинувшихся на площади 250 тысяч квадратных километров. Хотя многие из них незаселены, другие, как столица Нассау, не только густо заселены, но и наполнены лучшими курортами Багам с первоклассными удобствами и разнообразными активностями для всех возрастов и вкусов. Воспользуйтесь нашей подборкой, чтобы быстро выбрать лучший вариант для вашего путешествия.

Sandals Royal Bahamian

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : West Bay Street, Нассау, Багамы

Вебсайт : https://www.sandals.com/royal-bahamian/

Телефон : +1 888-726-3257

Sandals Royal Bahamian – один из лучших курортов "все включено" на Багамах. Этот пятизвездочный комплекс расположен в столице Нассау и предназначен только для взрослых. Это идеальный выбор для романтического отпуска без лишних хлопот и детских криков.

Идеальные частные пляжи. Источник: https://www.sandalsresorts.eu/ Идеальные частные пляжи. Источник: https://www.sandalsresorts.eu/

Варианты размещения включают в себя стандартные номера и люксы с фантастическими видами на океан. Апартаменты оформлены в современном карибском стиле, доступна услуга личного батлера. Также вы можете воспользоваться круглосуточным обслуживанием, если не хотите ужинать в одном из десяти ресторанов на территории.

Удобства Sandals Royal Bahamian включают:

частный пляж;

доступ к Sandals Cay с собственным рестораном, бассейном и Zen Spa (за дополнительную плату);

фитнес-центр;

бесплатный трансфер в аэропорт.

Этот курорт "все включено" на Багамах предлагает многочисленные пресноводные бассейны общей площадью более 10 тысяч квадратных футов. В центре Нассау, на улице Bay Street, в короткой поездке от отеля, расположено множество магазинов беспошлинной торговли для любителей шопинга.

Viva Wyndham Fortuna Beach

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Churchill Drive, Freeport, Grand Bahama, Багамы

Вебсайт : https://www.wyndhamhotels.com/viva-wyndham/freeport-bahamas/viva-wyndham-fortuna-beach/

Телефон : +1 242-373-4000

Viva Wyndham Fortuna Beach лучше всего подходит для семей с детьми. Комплекс расположен на острове Гранд-Багама, что особенно удобно для путешествий из Майами и Форт-Лодердейла.

Курорт предлагает много активностей для всех возрастов и высококлассные удобства, в частности:

игровая комната;

детский клуб;

бассейн;

площадки для пляжного волейбола;

снорклинг;

коякинг;

джакузи;

тренажерный зал.

По запросу персонал отеля поможет организовать другие интересные экскурсии, не входящие в стоимость. В каждом из трех ресторанов есть отдельное детское меню. Особенно приятный бонус для родителей – гости до 17 лет могут проживать и питаться бесплатно. Здание отеля расположено на 26 акрах ухоженной территории. Гости Viva Wyndham Fortuna Beach имеют доступ к удивительному пляжу с прозрачной бирюзовой водой и белым песком.

Grand Isle Resort & Residences

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Emerald Bay, Great Exuma, Багамы

Вебсайт : https://www.grandisleresort.com/

Телефон : +1 242-358-5000

Отпуск "все включено" на Багамах может быть еще лучше, если у вас есть необычные виды, например изумрудно-зеленые воды на фоне розово-белых пляжей. Grand Isle Resort & Residences – это четырехзвездочный комплекс, расположенный на живописном побережье Emerald Bay. Вы можете забронировать проживание в стильных и просторных виллах разного размера. Апартаменты включают в себя полностью оборудованную кухню, столовую и отдельную гостиную, а в некоторых случаях есть джакузи.

Курорт прекрасно подходит как для романтического путешествия, так и веселого отдыха с детьми. Этот отпуск "все включено" на Багамах не будет типичным, ведь здесь только один ресторан, но все блюда исключительные и подаются на открытой террасе с прекрасными видами. Другие удобства включают в себя круглосуточный тренажерный зал и использование немотовых водных судов. Спа-процедуры и гольф на поле чемпионского уровня, разработанный Грегом Норманном, доступны за дополнительную плату.

Sandals Emerald Bay

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес: Queen's Highway, Great Exuma, Багамы

Вебсайт : https://www.sandals.com/emerald-bay/

Телефон : +1 888-726-3257

Sandals Emerald Bay Golf, Tennis, и Spa Resort предлагает отпуска "все включено" на Багамах. Курорт, расположенный на острове Большая Эксума, предназначен только для взрослых и пар. Гостям доступно большое количество удобств, в том числе бассейн с костром в центре, самый большой в Карибском бассейне, один из трех на территории. Кроме того, курорт располагает чрезвычайным пляжем Emerald Bay с белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Другие удобства включают в себя:

теннисные корты;

поле для гольфа на шесть лунок, спроектированное Грегом Норманом;

спа-центр Red Lane (за дополнительную плату).

По запросу персонал отеля поможет организовать экскурсии, уроки дайвинга и снорклинга. Люксы и номера оформлены в карибском стиле. Некоторые люксы имеют частный балкон с панорамными видами на океан. На территории комплекса есть семь ресторанов с кухней со всего мира, что позволяет ежедневно пробовать что-то новое и оригинальное на протяжении всего отпуска.

Kamalame Cay

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Kamalame Cay, Andros, Багамы

Вебсайт : https://www.kamalame.com/

Телефон : +1 242-368-6281

Отпуск "все включено" - это всегда о высококлассных удобствах, приватности, изысканных ресторанах и особой атмосфере. Это касается и Kamalame Cay, расположенного у Большого Барьерного рифа Андроса. Комплекс занимает частный остров площадью 96 акров, поэтому гости имеют доступ к прекрасным пляжам без толп отдыхающих, а также к любимым водным видам спорта, таким как дайвинг, рыбалка, каякинг и т.д. Для приготовления блюд используются сезонные продукты местного происхождения.

Вы можете остановиться в одном из 22 люксов или номеров с видом на океан, или забронировать бунгало или пляжный дом, оформленные в традиционном балийском стиле, если хотите большей приватности. Хотя Kamalame Cay не предлагает классический тур "все включено" на Багамах, можно выбрать пакет, включающий все блюда, напитки и закуски в дополнение к бесплатному завтраку за дополнительную плату.

Breezes Resort & Spa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Cable Beach, Nassau, New Providence Island, Багамы

Вебсайт : https://www.breezes.com/

Телефон : +1 242-327-5356

Комфортные и элегантные номера. Источник: https://www.breezes.com/ Комфортные и элегантные номера. Источник: https://www.breezes.com/

Расположенный прямо на прекрасном пляже Cable Beach на острове Нью-Провиденс, Breezes Resort & Spa Bahamas – идеальный вариант для отпуска "все включено" на Багамах. Комплекс имеет три бассейна, включая один из баров, а виды из номеров варьируются от океана до пышных тропических садов. Рестораны предлагают местную кухню, а также итальянские и азиатские блюда. Гостям доступны разнообразные водные виды спорта, а на побережье расположен первоклассный спа-центр.

Lighthouse Pointe

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Grand Lucayan, Freeport, Grand Bahama, Багамы

Вебсайт : https://www.grandlucayan.com/lighthouse-pointe

Телефон : +1 242-373-1333

Lighthouse Pointe at Grand Lucayan предлагает лучший отпуск "все включено" на Багамах. Роскошный курорт имеет четыре ресторана, просторные номера, премиум-напитки и разнообразные активности на любой вкус. Варианты питания включают блюда тихоокеанской, средиземноморской и классической багамской кухни.

Популярные активности для гостей:

рыбалка;

наблюдение за птицами;

велопрогулки;

водные виды спорта и т.д.

Стоимость бронирования включает возможность игры в гольф на поле Reef Course, спроектированном Робертом Трентом Джонсом-младшим.

Fowl Cay Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Fowl Cay, Exumas, Багамы

Вебсайт : https://www.fowlcayresort.com/

Телефон : +1 800-327-0787

Лучшие отпуска "все включено" на Багамах открываются для гостей Fowl Cay Resort. Вы можете отдохнуть на отдаленном райском острове и наслаждаться высококлассными удобствами. Варианты обитания включают виллы с одной, двумя или тремя спальнями. Апартаменты имеют полностью оборудованную кухню, а также доступ к частной моторной лодке и гольф-кара для удобного передвижения по острову и его побережью.

В Fowl Cay Resort есть отличный паб-ресторан Hill House, который предлагает не только изысканно приготовленные блюда, но и потрясающие виды, особенно на закате.