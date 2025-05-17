Это лицо, которое восемь лет находится под американскими санкциями, а еще автор новых учебников для российских школьников, прославляющих " СВО в Украине ". Сложно было найти более вкусный плевок в глаза коллективного Запада, но кремлевский карлик таки его нашел.

Мединский во главе переговорной группы — попытка Путина продать иллюзию, что с марта 2022 ничего не изменилось. Что вот была временная пауза, но дальше продолжаем уламывать украинскую сторону на капитуляцию. Хотя, если полистать любой план — хоть Кита Келлога, хоть "22 предложения мира" от Стивена Виткоффа — нигде нет никакого упоминания об уменьшении численности украинской армии и российских орудий, направленных прямо на правительственный квартал.

Мединский уже на первом подходе к печати в Стамбуле распространил главный нарратив кремлевской пропаганды.

Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша делегация имеет все полномочия и компетенции для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, поиск возможных решений и точек соприкосновения. долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта ", - сказал посланник Путина.

Таким образом, Кремль стремится воскресить тему ублажения России уступками от Украины. Хотя, казалось бы, их давно закрыла оценка бывшего заместителя государственного секретаря США эпохи Джо Байдена.

Также это создание впечатления бесполезности борьбы, которую Украина интенсивно вела три года. Урок, предназначенный для других стран прежде всего, — давайте, сопротивление бесполезно.

В интервью за сентябрь 2024 госпожа эксгоссекретарь объясняла опасность оригинального Стамбула. За ним требовалось, чтобы Украина отказалась от ряда систем вооружений, но никаких встречных требований России не выдвигалось. Нуланд подчеркнула, что Стамбульские соглашения даже не предусматривали отвода российской армии от государственной границы.

" Они запрещали Украине после заключения соглашения иметь некоторые системы вооружения. Следовательно, по сути, Украина была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить, от нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной, ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение ".

Поэтому вернуть на переговоры лицо, которое в обновленных учебниках для российской школы прямо назвало США " главным бенефициаром украинского конфликта ", - это попытка вернуть мир в дискуссию весны 2022 года.

Тогда коронным комментарием на тему, что Россия забыла в Украине, было нечто вроде такого: " Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал начать в ближайшее время наступление против Донбасса, и тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч российских граждан, которые там проживают. В этих условиях Россия и была вынуждена. Так разводился Мединский в перерывах между посиделками с украинским делегатом Давидом Арахамией.

Чуть позже - в апреле 6 апреля 2022 года Мединский пытался опровергать информацию о массовых убийствах в Буче, заявив, что зверства российских военных были якобы инсценированы Украиной: " Эти убийства были выгодны украинским властям, а российские военные органически и генетически не способны на такие преступления ".

Но нынешняя поездка путинского холуя на Стамбул дает второе дыхание его карьере. Ряд иностранных СМИ будут слушать его комментарии, а государственный секретарь Марко Рубио, может, еще и руку пожмет лицу под американскими санкциями. Что это, если не публичное унижение Вашингтона?

Параллельно с этим появились темники, как именно российским пропагандистам предлагают продавать эту рыбу народу.

Советуют отмечать, что при формировании делегации на Путина не повлияли " ни слова Дональда Трампа, ни заявления Зеленского ", требующие 30-дневного прекращения огня, иначе обещают ужесточить санкции.

Далее - активно форситы, что сейчас " переговоры проходят на худших для Украины условиях ", чем три года назад. Уверена, что часть наших анонимных каналов из пула Медведчука и Арестовича радостно подыгрывают подобным вбросам.

А то, что встреча будет провальной, уже очевидно. Кремль советует дружеской прессе готовить аудиторию к провалу встречи: в тексте методички говорится о " новом пакете санкций ". Авторы текста рекомендуют рассказывать россиянам, что новые санкции " не нанесут ущерба развитию страны ", Россия " успешно справляется с вызовами каких-либо санкций ", а бюджет страны " сверстан с их учетом ".

Вероятно — после Стамбула все поедут домой разочарованные. США придется наложить новый пакет санкций, потому что сигналов мира от Путина не будет. А Россия займется летним наступлением — в святой вере, что еще прервет украинские территории и Украина наконец приползет на третий Стамбул.

Словом, на турецких курортах будут таскать кота за хвост во избежание санкций, а на фронте будет все без изменений…

Имитацией переговоров Россия оттягивает санкции против нефти и продолжает любимое дело по уничтожению украинцев и нашей земли.

Специально для Эспрессо