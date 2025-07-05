Кто поедет послом в Америку

В нашем политикуме активно обсуждается кандидатура посла Украины в США. Называют фамилии Точицкого, Умерова и даже Шмыгаля

Понятно, что Банковая будет оперировать своими расчетами в определении фамилии на эту сверхважную должность. Потребуется максимально лояльная, удобная и авторитетная фигура.

Но здесь важны не только конъюнктурные интересы.

Нужно ставить вопрос, какой человек устроил бы еще и администрацию Трампа и имел шанс стать эффективным коммуникатором? Конечно, должна свободно владеть английским языком.

Таких критериев четыре. Если они сойдутся – возникает поле для шансов перезагрузить американский трек.

Во-первых, это должен быть человек, не ангажированный сотрудничеством с Демократической партией США и окружением Байдена. Для Трампа и MAGA это красная тряпка. Такой человек обречен на черную отметину. Не забывайте, Трамп предпочитает чрезмерную персонализацию внешнеполитических отношений, он склонен оценивать людей по внешним атрибутам.

Во-вторых, желательно, чтобы будущий посол имел бы определенный бэкграунд в бизнесе (строительный, энергетический, финансовый, технологический и т.п.). Трампу легче найти общий язык с предпринимателем-прагматиком, чем с высокомерным интеллектуалом или карьерным дипломатом. Пример – приближенность Виткоффа, Безоса, Тилля. Трамп периодически говорил раньше: " Я уважаю людей бизнеса. Политика - это бизнес ".

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В-третьих, было бы неплохо, если бы представитель Украины разделял консервативное мировоззрение, был бы верующим и имел широкие связи с американской гражданской средой, особенно с правоконсервативными think tank. Да и способным избегать агрессивного требовательного тона.

В-четвертых, был бы медийным человеком, телегеническим, без репутации военного ястреба, хорошим спикером, способным профессионально выступать на американском телевидении с позицией Украины.