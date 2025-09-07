Вот зла, полюбишь и козла.

Все уже написали про ось зла, напишу и я.

Во-первых, нет никакой оси зла, как не существует и оси добра. Есть только несколько стран, недовольных мировым порядком и бросающих ему вызов. У этих стран есть разные причины бросать вызов мировому порядку, так как они считают его несправедливым.

Китай считает несправедливым, что он вторая страна мира по экономике, а не имеет соответствующего голоса по мировым делам. Россия считает несправедливым, что она была второй страной мира, а теперь таковой не является (и никогда уже не станет), потому что ее имперские владения стали свободными (пока не все).

Индия считает несправедливым, что она является самой большой страной по населению, но не может стать самой большой по экономике. КНДР считает несправедливым, что ей не платят за то, что она дика и без башни. Иран считает несправедливым, что он как старейшая цивилизация не является однозначным лидером исламского мира (и не может быть, потому что представляет меньшее течение ислама). И так далее.

Так же нет оси добра. Есть страны Европы и заокеанские "дочки" Европы, которые благодаря энергии, смекалке, жестокости, упорству, изобретательности и грубости своих предков первыми прошли модернизацию и покорили остальной мир. Они установили мировой порядок, заключавшийся в том, что все остальные им подчинялись и платили.

Теперь другие выросли и платить больше не хотят. Напротив, они хотят, чтобы им самим платили. Это больше напоминает разборки на рынке первой половины 1990-х, а не противостояние оси добра и оси зла. Да и измерить добро и зло не так просто, как кажется. Нет никаких "общечеловеческих ценностей". Есть привычные для нас монотеистические ценности (иудео-христианско-исламские), которые нам приятно считать самоочевидными (привет комментаторам кризиса в УКУ, писавшим о нерелигиозных источниках морали, которых на самом деле не существует) и общечеловеческими, но это не так, потому что в остальном мире ценности совсем другие.

Европейские завоеватели пытались свои ценности навязать остальным, но в большинстве случаев навязали разве что внешние ритуалы, под которыми совсем другое, часто противоположное содержание (он посмотрите на русское "православие", вышедшее в конце концов из того верования, что киевские и черниговские владыки насаджили. мечом).

Нам хочется считать себя представителями оси добра, а наших врагов – оси зла. Они считают наоборот. И если вы беспристрастный искусственный интеллект или пришелец из далекой галактики, то для вас будет совсем не очевидно, кто есть кто.

И так же будет неочевидно постмодернистам, отвергающим заезженные истины по поводу добра и зла и пытающихся исследовать беспристрастно. Тогда может оказаться, что добром есть Россия и ХАМАС. Да и вообще все не так однозначно. Кто здесь прав, кто здесь виноват, кто первый начал, кто спровоцировал. Ведь в каждом конфликте должны двое, надо просто перестать стрелять и сойтись посередине.

Итак, дамы и господа, этот мир является сложным и неприветливым местом. Выводы в конце текста, а пока вернемся к "оси зла", которой нет. Китай пытается изобразить мир так, как выглядит на картинке, прикрепленной к этому посту. Эта картинка имеет смысл с китайской точки зрения, ведь она отражает противостояние Глобального Большинства бывших угнетенных и Глобального Меньшинства бывших угнетителей. Быть большинством и быть бывшими угнетенными – две мощные причины претендовать на моральную правоту. И эта картинка пугает перспективой мировой ядерной войны, особенно в свете недавнего пекинского парада. К счастью, в действительности все не так.

Союз Китая и Индии невозможен, потому что там множество противоречий, включая территориальные претензии и постоянную поддержку Китаем главного исторического врага Индии – Пакистана. Союз Китая и России – это "союз" всадника и осла, где первый погоняет и едет, второй молча терпит, потому что дадут сена и не будут бить. Союз Китая и КНДР – это "союз" седого профессора и озорного вредного школьника-хулигана, которого надо лупить каждый день, чтобы он держался в рамках.

Картинка, которую нам показали, – это фига, вынутая из кармана. Чтобы мы увидели ее и испугались. Основным адресатом фиги, вынутой из кармана, являются США, которые объявили, что правила более недействительны, а значит, нужно доказывать свой статус силой, а силой доказать не решаются. Если ты самый крутой чувак на районе, тебе нужно соответственно обращаться, а не заигрывать с убийцей, которого, кстати, другой мощный чувак считает шестеркой. Здесь или-либо. Или ты поддерживаешь мир правил, договоренностей и альянса, и тогда с дебоширами разбираются действенно и по правилам на площадках ООН и Гааги. Или ты поддерживаешь мир силы, и тогда выходи и дерись: разбей рожу вору и размажь его кровь по красной дорожке Анкориджа.

Если ты ни то и ни, то будь готов снять корону, ибо теперь пацаны тебя не уважают. Вот и случилось. Такая штука в геополитике называется ловушка Фукидида (на самом деле Тукидида, но кто переживает в украинском правописании этими эфирами и кафедрами, потому что когда-то монахи-писцы не смогли различить Θ и Ф).

Я писал в самом начале каденции Трампа, что отказ от мира правил приведет к необходимости пролить немало американской крови, чтобы доказать, что ты здесь все же главный. Или отказаться от роли главного со всеми плохими последствиями для своего здоровья и благополучия. Ибо, что бывает в мире силы с бывшими главными чуваками, известно. Вот фигня, малыши.

Благо, мировая ядерная война маловероятна. Ибо противоречия в лагере "Глобального Большинства" доказывают, что никакое оно не глобальное большинство. Картинка, прикрепленная к этому посту, существует в воображении только китайских пропагандистов. Мир не двухполярный, в нем нет "оси добра" и "оси зла". Мир – это беспорядочная многополярность, как сказал бывший главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

А теперь для нас выводы.