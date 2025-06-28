Кремлевцы ''водят козу'' как перед концом РФ

"Путин" повёл себя как настоящий русский, когда опять заявил 27 июня, что это не РФ напала на Украину и десять лет обсуждает Сувалкский коридор, а это НАТО угрожает РФ тем, что взяла под зонтик почти все страны Европы, но никак не накроет им Молдову, Украину и Грузию. "Путин" озвучил это на замысловатом мероприятии, проходившем с 26 по 27 июня в Минске под председательством лукашенки.

Замысловатость имеет несколько аспектов. Собрание в Минске 26 июня официально называлось – форум Евроазийского союза (ЕАЭС). Но когда на следующий день в Минске появился "путин", то его переименовали в саммит ЕАЭС. В результате и форум и саммит стали однодневками.

Кремлёвцы затеяли это двухэтапное собрание, чтобы показать саммиту НАТО в Гааге, прошедшему 24-25 июня, что РФ не одинока и у неё есть "друзья по оружию" из ОДКБ и если что, то Альянсу придётся воевать с ними тоже. Москва усиленно доказывает всем и себе в первую очередь, что она не одинока в этом мире. Только провели с 18 по 21 июня в Петербурге международный экономический форум, как через пять дней устроили себе двухдневный фуршет по экономике в Минске. Кремлёвцы "водят козу" и переходят всей компанией из одной рюмочной в другую как в последний раз.

Как обычно при "вождении козы" к компании по дороге добавляется кто-то новый, а кто-то сходит с дистанции. Это происходило в Питере и в Минске. Постоянным был лишь "путин", который в обоих рюмочных говорил о войне. Так что, в реальности это крутится не вокруг экономики, а вокруг российско-украинской войны и ОДКБ, у которого плохой аналог статьи 5 устава НАТО.

Никто в НАТО, включая Трампа, не знает, как ею пользоваться, так как все полагали, что делать это никогда не придётся. Достаточно делать страшные глаза, и РФ никогда не нападёт. Но четвёртый год официальной войны РФ против Украины убедил, что уже одних только страшных глаз недостаточно. Во всяком случае при путинском режиме и рашизме как государственной идеологии и религии в РФ. Даже настоящие похороны "путина", а не учебные, как у профессора Соловья, ситуацию кардинально не меняют, так как не меняют геополитическую суть РФ.

Но если Трамп, направляясь в Гаагу, отказался обсуждать в самолёте с журналистами практическое применение статьи 5, то Госдума 25 июня за день до форума с саммитом в Минске ратифицировала протокол изменений в уставе ОДКБ. Главное изменение – члены ОДКБ должны прислать войска друг другу уже за один, а не 30 дней, если такое решение примет командование Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Но должны не означает, что пришлют.

У КСОР ОДКБ занятная эмблема – флаг РФ, а под ним эмблема НАТО – "роза ветров", но у неё по центру золотой шар. Всё это не в круге, как у НАТО, а в венке из дубовых и лавровых листьев. Флаг РФ говорит сам за себя, а золотой шар Москва почему-то назвала символом единства и монолитности. Явно хотела поместить шар земной, но спохватилась, опять будет натягивание совы на глобус. И эти гопники обвиняют НАТО в расширении на восток, требуют многополярного мира, запрета доллара и обещают: "мы наш, мы новый мир построим на паях с китайцами и БРИКС как альтернативу Западу".

Москва скопипастила у НАТО многое, но должность генсека слизать не смогла, так как её за 73 года никогда не занимал гражданин США. Такое Москве в ОДКБ не подходит. Но сейчас ей нужен там свой генсек для озвучки директив, на случай если Эстония нападёт на РФ, как в 2022 г. напала Украина.

"Путин" поправку, чтобы армии ОДКБ явились по его указу за один день, направил в Госдуму ещё 7 июня, но проблема в том, как заставить их это сделать. До сих пор решения в ОДКБ принимались коллегиально, поэтому никто из ОДКБ не даёт Москве своих войск для войны с Украиной. В кремль подозревают, в случае нападения Эстонии на РФ будет то же самое, и московитам придётся самим отражать великое нашествие эстонцев. Поэтому ОДКБ срочно требуется генсек. Как минимум для контроля за перевозкой по его железным дорогам военных грузов для отражения нападения Украины и Эстонии. В мае Москва уже провела два совещания с членами ОДКБ по этой теме.

Сейчас РФ неожиданно бумерангом вернулся вопрос, который десять лет назад через "хороших русских" она подсунула всем: "Готовы ли американцы и европейцы умирать за Нарву?". Бумеранг интересный, поскольку это не Испанию уговаривать крепить оборону НАТО.

Армяне умирать за Москву уже отказались, а другие члены ОДКБ пока не высказались. Лукашенко согласен умирать за РФ каждый день, но на словах, и даже аннексию Крыма до сих пор не признал. Лишь однажды при подготовке вторжения сказал 30 ноября в 2021 г., что Крым российский и обещал туда съездить, но после даже не заикался.

Теперь в Москве задаются вопросом, если Эстония нападёт на РФ, то не перейдёт ли Беларусь на сторону Литвы по исторической памяти и что сделает Казахстан. Всё ясно с кыргызами. Пока они не получат особый статус в РФ, о чём заявили на форуме в Питере, даже йода не пришлют. Зато таджикский диктатор Рахмон готовится к войне с Эстонией и в марте требовал от РФ прислать дополнительно войск и построить новые фортификации на границе с Афганистаном. Он пользуется моментом, пока у РФ есть войска и деньги.

Отличие в членстве между ЕАЭС и ОДКБ лишь в том, что Армения выходит из ОДКБ, а Таджикистан не вступает в ЕАЭС. Из-за этого их саммиты всегда напоминают "вождение козы" – на ЕАЭС одни и те же лица говорят об экономике и политике, на саммитах ОДКБ о войне и политике. Так что, форум-саммит ЕАЭС в Минске выглядел как саммит ОДКБ, а выступление "путина" про российско-украинскую войну и НАТО лишь укрепляло такое сходство, как и сам геополитический контекст.

Москва срочно ищет союзников для войны с Эстоний и НАТО, но подходит издалека, через экономику, а в Гааге на саммите НАТО в это время искали деньги, но не называли это экономическим форумом.

Лукашенко как председатель заявил не без гордости, что на форум ЕАЭС приехало 2,7 тыс. человек. Он так разошёлся, что объявил ЕАЭС и те страны, с которыми у того есть какие-то договора, половиной экономики и населения планеты. Только лукашенко мог записать в свой "колхоз" Индию, Китай и ещё десятки стран лишь потому, что они имеют с ЕАЭС договора. При это сам жаловался, что в рамках ЕАЭС в этом году подписано всего два проекта общей суммой на 17 млн. долларов – о выпуск железнодорожных стрелок и кабин для комбайнов. А так да, ЕАЭС – половина экономики планеты и даже лукашенко меряет всё долларами, а не в рублями.

В итоге, форум в Минске закончился тем, что Никарагуа торжественно приняли в число наблюдателей при ЕАЭС, договорились продвигать спорт, и что ЕАЭС подпишет после в рабочем порядке некий договор с Объединёнными Эмиратами о партнёрстве и временное торговое соглашение с Монголией. Лукашенко на прощание призвал ещё всех следовать его примеру и отказаться от международной торговли, чтобы достичь полной гармонии с импортозамещением и продовольственной безопасностью. Такие призывы озвучивают, когда готовятся к долгой войне, и к тому, что бананы из Эквадора в "союзное государство" перестанут завозить.

Но главным достижением форума названо то, что к нему по видеосвязи обратились Пашинян и Пезешкиан. Первое означает, Армения пока не будет выходить из ЕАЭС, а второе, что власти Ирана не сильно обиделись на Москву за то, что даже йода не прислала. В достижениях и прибытие делегации от хунты Мьянмы в качестве нового наблюдателя за ЕАЭС. В общем, все разведки мира, включая Мьянмы, выпили в Минске за счёт Москвы и закусили из запасов лукашенки. В Питере пили и закусывали только за счёт заведения.

В кремле готовятся предпринять осенью новый блицкриг, но пока не хотят волновать Трампа, изучающего статью 5 устава НАТО. Поэтому "путин" в Минске льстил Трампу и обещал третий раунд переговоров с Украиной. Можно не сомневаться, раунд пройдёт, и в рамках программы Москвы по усыплению бдительности НАТО.