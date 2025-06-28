Кремлівці ''водять козу'' як перед кінцем РФ

"Путін" повівся як справжній росіянин, коли знову заявив 27 червня, що це не РФ напала на Україну і десять років обговорює Сувалкський коридор, а це НАТО загрожує РФ тим, що взяла під парасольку майже всі країни Європи, але ніяк не накриє їм Молдову, Україну та Грузію. "Путін" озвучив це на хитромудрому заході, що проходив з 26 по 27 червня в Мінську під головуванням лукашенки.

Вигадливість має кілька аспектів. Збори у Мінську 26 червня офіційно називалися – форум Євроазійського союзу (ЄАЕС). Але коли наступного дня у Мінську з'явився "путін", його перейменували на саміт ЄАЕС. В результаті і форум, і саміт стали одноденками.

Кремлівці затіяли ці двоетапні збори, щоб показати саміту НАТО в Гаазі, що відбувся 24-25 червня, що РФ не самотня і має "друзів зі зброї" з ОДКБ і якщо що, то Альянсу доведеться воювати з ними теж. Москва посилено доводить усім і собі насамперед, що вона не самотня у цьому світі. Тільки провели з 18 по 21 червня у Петербурзі міжнародний економічний форум, як за п'ять днів влаштували собі дводенний фуршет з економіки у Мінську. Кремлівці "водять козу" і переходять усією компанією з однієї чарочної до іншої, як востаннє.

Як завжди при "водінні кози" до компанії по дорозі додається хтось новий, а хтось сходить з дистанції. Це відбувалося в Пітері та Мінську. Постійним був лише "путін", який в обох чарочних говорив про війну. Отже, насправді це крутиться не навколо економіки, а навколо російсько-української війни та ОДКБ, який має поганий аналог статті 5 статуту НАТО.

Ніхто в НАТО, включаючи Трампа, не знає, як нею користуватися, тому що всі вважали, що робити це ніколи не доведеться. Достатньо робити страшні очі, і РФ ніколи не нападе. Але четвертий рік офіційної війни РФ проти України переконав, що вже одних страшних очей недостатньо. Принаймні при путінському режимі і рашизмі як національної ідеології та релігії до. Навіть справжні похорони "путіна", а не навчальні, як у професора Солов'я, ситуацію кардинально не змінюють, тому що не змінюють геополітичну суть РФ.

Але якщо Трамп, прямуючи до Гааги, відмовився обговорювати в літаку з журналістами практичне застосування статті 5, то Держдума 25 червня за день до форуму із самітом у Мінську ратифікувала протокол змін до статуту ОДКБ. Головна зміна – члени ОДКБ мають надіслати війська один одному вже за один, а не 30 днів, якщо таке рішення ухвалить командування Колективних сил оперативного реагування (КСОР). Але повинні не означає, що надішлють.

У КСОР ОДКБ цікава емблема – прапор РФ, а під ним емблема НАТО – "троянда вітрів", але в неї по центру золота куля. Все це не в колі, як у НАТО, а у вінку з дубового та лаврового листя. Прапор РФ говорить сам за себе, а золоту кулю Москва чомусь назвала символом єдності та монолітності. Явно хотіла помістити кулю земну, але схаменулась, знову буде натягування сови на глобус. І ці гопники звинувачують НАТО у розширенні на схід, вимагають багатополярного світу, заборони долара і обіцяють: "Ми наш, ми новий світ збудуємо на паях з китайцями та БРІКС як альтернативу Заходу".

Москва скопіпастила у НАТО багато, але посаду генсека злизати не змогла, оскільки її за 73 роки ніколи не обіймав громадянин США. Таке Москві в ОДКБ не підходить. Але зараз їй потрібен там свій генсек для озвучення директив, якщо Естонія нападе на РФ, як у 2022 р. напала Україна.

Путін поправку, щоб армії ОДКБ з'явилися за його указом за один день, направив до Держдуми ще 7 червня, але проблема в тому, як змусити їх це зробити. Досі рішення в ОДКБ ухвалювалися колегіально, тому ніхто з ОДКБ не дає Москві своїх військ для війни з Україною. У кремль підозрюють, у разі нападу Естонії на РФ буде те саме, і московитам доведеться самим відбивати велику навалу естонців. Тому ОДКБ терміново потрібний генсек. Як мінімум для контролю за перевезенням його залізницями військових вантажів для відбиття нападу України та Естонії. У травні Москва вже провела дві наради із членами ОДКБ з цієї теми.

Тепер РФ несподівано бумерангом повернулося питання, що десять років тому через "гарних росіян" вона підсунула всім: "Чи готові американці та європейці вмирати за Нарву?". Бумеранг цікавий, оскільки це не Іспанію вмовляти зміцнювати оборону НАТО.

Вірмени вмирати за Москву вже відмовилися, а інші члени ОДКБ поки що не висловилися. Лукашенко згоден помирати за РФ щодня, але на словах, і навіть анексію Криму досі не визнав. Лише одного разу під час підготовки вторгнення сказав 30 листопада 2021 р., що Крим російський і обіцяв туди з'їздити, але потім навіть не заїкався.

Тепер у Москві запитують, якщо Естонія нападе на РФ, то чи не перейде Білорусь на бік Литви з історичної пам'яті і що зробить Казахстан. Все ясно з киргизами. Поки вони не отримають особливого статусу в РФ, про що заявили на форумі в Пітері, навіть йоду не надішлють. Проте таджицький диктатор Рахмон готується до війни з Естонією і в березні вимагав від РФ надіслати додатково військ і побудувати нові фортифікації на кордоні з Афганістаном. Він користується моментом, поки РФ має війська і гроші.

Відмінність у членстві між ЄАЕС та ОДКБ лише у тому, що Вірменія виходить із ОДКБ, а Таджикистан не вступає до ЄАЕС. Через це їхні саміти завжди нагадують "водіння кози" – на ЄАЕС одні й ті самі особи говорять про економіку та політику, на самітах ОДКБ про війну та політику. Отже, форум-саміт ЄАЕС у Мінську виглядав як саміт ОДКБ, а виступ "путіна" про російсько-українську війну та НАТО лише зміцнював таку схожість, як і сам геополітичний контекст.

Москва терміново шукає союзників для війни з Естоній та НАТО, але підходить здалеку через економіку, а в Гаазі на саміті НАТО в цей час шукали гроші, але не називали це економічним форумом.

Лукашенко, як голова, заявив не без гордості, що на форум ЄАЕС приїхало 2,7 тис. людина. Він так розійшовся, що оголосив ЄАЕС і ті країни, з якими має якісь договори, половиною економіки та населення планети. Тільки лукашенко міг записати до свого "колгоспу" Індію, Китай та ще десятки країн лише тому, що вони мають з ЄАЕС договори. При цьому сам скаржився, що в рамках ЄАЕС цього року підписано лише два проекти загальною сумою на 17 млн. доларів – про випуск залізничних стрілок та кабін для комбайнів. Так, ЄАЕС – половина економіки планети і навіть лукашенко міряє все доларами, а не в рублями.

У підсумку, форум у Мінську закінчився тим, що Нікарагуа урочисто прийняли до числа спостерігачів при ЄАЕС, домовилися просувати спорт, і що ЄАЕС підпише після робочого порядку якийсь договір з Об'єднаними Еміратами про партнерство і тимчасову торговельну угоду з Монголією. Лукашенко на прощання закликав ще всіх наслідувати його приклад і відмовитися від міжнародної торгівлі, щоб досягти повної гармонії з імпортозаміщенням та продовольчою безпекою. Такі заклики озвучують, коли готуються до довгої війни, і до того, що банани з Еквадору до "союзної держави" перестануть завозити.

Але головним досягненням форуму названо те, що до нього за відеозв'язком звернулися Пашинян та Пезешкіан. Перше означає, Вірменія поки не виходитиме з ЄАЕС, а друге, що влада Ірану не сильно образилася на Москву за те, що навіть йоду не надіслала. У досягненнях та прибуття делегації від хунти М'янми як новий спостерігач за ЄАЕС. Загалом всі розвідки світу, включаючи М'янми, випили в Мінську за рахунок Москви і закусили із запасів лукашенки. У Пітері пили та закушували лише за рахунок закладу.

У кремлі готуються зробити восени новий бліцкриг, але поки що не хочуть хвилювати Трампа, який вивчає статтю 5 статуту НАТО. Тому "путін" у Мінську лестив Трампу та обіцяв третій раунд переговорів з Україною. Можна не сумніватися, чи пройде раунд, і в рамках програми Москви з приспання пильності НАТО.