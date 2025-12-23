Конфискации российских активов быть

Тот факт, что ЕС не смог выдать Украине кредит за счет конфискации российских активов, вовсе не означает, что эта тема уже остановлена. Как раз, напротив, ситуация с российскими активами становится все более проблемной для России. Давайте разберемся, что действительно произошло, и какие риски для Европы и США несет в себе предстоящая конфискация.

Главное решение ЕС, которое мало кто заметил

По мере приближения ключевой даты принятия решения о конфискации (18.12.25) давление на Европу увеличивалось. Центров такого давления было сразу два. С одной стороны, Бельгию и другие страны ЕС запугивала москва: как судами, так и намеками на физическую расправу. "Неизвестные дроны" в Бельгии на военной базе четко давали понять, что будут последствия для этой демократической страны.

Второй центр давления образовался в США после обещаний спецпредставителя путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева не подавать иски в суд, если часть замороженных активов разделят между собой РФ и США, и за их счет будут восстанавливать изуродованные войной регионы.

Европейские СМИ сообщали, что есть признаки давления США на страны ЕС, чтобы замороженные российские активы не конфисковывали. Я не думаю, что этот фактор постоянен. В Белом Доме точно понимают, что российская риторика (желание поделиться своими замороженными активами) направлена на то, чтобы рассорить ЕС и США и затормозить саму конфискацию. Скорее всего, США пошли на этот шаг, надеясь подтолкнуть Украину к миру любой ценой.

Впрочем, ЕС сделал, пожалуй, самый большой за последние лет 100 шаг в направлении безопасности на Евразийском континенте. 12 декабря страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд. евро на бессрочный срок. То есть теперь решение о замораживании российских активов не будут продлевать каждые шесть месяцев. Такое решение ЕС развертывает перед архитекторами идеи конфискации российских активов целый арсенал по схемам и инструментам такой конфискации. Причем теперь речь может идти не только об замороженных в Euroclear активах, но и о замороженных в частных банках Франции, Германии, Италии и других стран-членов ЕС.

Главное, что в ЕС весь пул российских активов превратился в обездвиженную массу, главное условие размораживания которой — выплата репараций Украине. На мой взгляд, в ЕС одобрили решение о бессрочной заморозке именно под давлением проекта соглашения Дмитриева-Виткоффа из 28 пунктов. В ЕС просто увидели, что из-под их контроля могут ускользнуть находящиеся в Европе российские активы. Поэтому фактически хитрый план Дмитриева поманить США распределением российских активов, подтолкнул ЕС к решительному и ключевому шагу — к бессрочной заморозке.

Интересный вариант фактической конфискации российских активов

При бессрочной заморозке активов следующим шагом может быть выдача кредитов или выпуск облигаций под обездвиженный базовый актив. По сути, ЕС это уже сделал через 6 дней после заявления о бессрочной заморозке.

Но на этом арсенал схем конфискации далеко не исчерпан. Дело в том, что в Euroclear лежат не деньги России, а облигации, которые Россия купила себе в резервы, и по мере затягивания войны эти средства постепенно гасятся. Когда происходит погашение облигаций, имевшихся в собственности ЦБР, средства от такого погашения поступают на счета Euroclear в банках.

Месяц назад СМИ сообщали, что на счетах Euroclear скопилось уже около 120 млрд евро. Технически вполне возможно все "российские" остатки Euroclear сконцентрировать на счете в ЕЦБ. Поэтому формально, действительно, владельцем средств является Euroclear, теоретически он должен выплатить их РФ, но из-за санкций не может этого сделать. Физически эти средства находятся в ЕЦБ и являются пассивами (обязательствами) ЕЦБ.

Такой фактаж открывает интересный вариант фактической конфискации российских активов без юридической конфискации самих активов, а через зеркальные операции ЕЦБ. Европейский центробанк на сумму остатков российских средств Euroclear покупает беспроцентные облигации мира ЕС, а уже ЕС передает средства Украине.

Поскольку активы заморожены бессрочно до выплаты репараций, то гарантия погашения этих облигаций лежит в плоскости согласия РФ на выплаты или пребывания на балансе ЕЦБ "вечных" пассивов и "вечных" активов. Кстати, со временем подобная зеркальная операция вполне может "переехать" во внебалансовые операции ЕЦБ. В описанной схеме требуется только договоренность между ЕЦБ и Euroclear, что по остаткам на "российские средства" не будут начисляться проценты, и тогда заем станет вообще бессрочным (до репараций) и бесплатным.

А вот с юридической точки зрения, схема через зеркальные операции ЕЦБ очень интересна. Какие претензии РФ может предъявить к Euroclear? Средства от погашенных облигаций, принадлежавших ЦБР, в РФ перевести нельзя: на этих средствах лежит санкционное обременение. ЕЦБ же на свободные пассивы купил облигации мира без обременений на счета Euroclear. Поэтому при зеркальной операции ЕЦБ здесь непонятно, на кого подавать в суд, или только на органы власти ЕС, утвердившие заморозку к выплате репараций.

В России понимают, к чему все идет, и поэтому побежали в суд: 12 декабря российский центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы и пригрозил подать иски в другие суды. Для Euroclear нынешний иск безопасен, а вот для ЦБР имеет определенный смысл.

После начала нового года ЦБР, как и любой центральный банк мира, ожидает аудит. Даже если аудитор "ручной", но если не будет иска в суд, в котором ЦБР оспаривает заморозку активов, то аудитор может заставить ЦБР списать этот актив.

Вот ЦБР и создал ситуацию, чтобы на отчетную дату, а именно на 31.12.2026 г., это действие властей стран, где хранятся активы, стало юридически спорным. Также ЦБР опасается, что при списании активов с его баланса станет общеизвестной информация о том, что активов было значительно больше 210 млрд евро, поскольку речь пойдет не только об Euroclear, но и о европейских банках. К примеру, только во Франции в банках хранится 20 млрд евро замороженных российских активов.

Противопоставить что-либо Европе против конфискации своих активов РФ не может ничего, кроме угроз. Если в России и смогут собрать 50 млрд евро европейских инвестиций, учитывая частные инвестиции, то это уже для них будет оптимистичным сценарием. Пропагандисты из РИА "Новости" уже публиковали данные о западных прямых инвестициях в РФ в сумме 250 млрд долларов, но основная доля там – это оффшоры, то есть это инвестиции в России самих же россиян.

Кроме того, если россияне начнут конфисковывать компании европейцев в России, то ЕС может применить зеркальный подход, и тогда под национализацию пойдут дочери Роснефти, ЛУКОЙЛа и других российских компаний, которые они хотели недавно распродать в Европе.

Единственной проблемой на пути к зеркальным схемам из ЕЦБ сейчас является "мантра" самого ЕЦБ, что, казалось бы, нарушение международного права подорвет доверие к евро, а возможно, и к доллару США.

Евро и доллар: могут ли быстро уйти от них инвесторы

После того, как в ЕС было принято решение о бессрочной заморозке активов России, я не вижу никакого нарушения международного права. Юридически не происходит никакой конфискации. Оспаривать в судах можно только самую бессрочную заморозку, но она уже состоялась и иски к судам пошли, то есть юридический риск уже реализовался как таковой.

К тому же сами вожди Euroclear еще 2 года назад, когда обсуждался кредит Украине под доходы по российским активам, отмечали, что никакой юридической разницы между конфискацией активов и конфискацией доходов от активов нет. Теперь же у нас есть другая риторика как от Euroclear, так и от ЕЦБ.

Итак, давайте остановимся на том, что:

Потенциальных рисков нарушения международного законодательства из-за конфискации российских активов уже нет, а те риски, которые были уже реализовались (конфискация доходов от российских активов и бессрочная заморозка). Относительно реализуемых рисков уже происходит претенциозная работа, например, в Арбитражном суде Москвы.

Ликвидности из еврозоны просто некуда "убегать", особенно если конфискацию активов поддержат все члены G-7. На начало третьего квартала 2025 56,32% резервов центральных банков мира находились в долларах США. Доля доллара США с первого квартала 2024 года действительно упала почти на 2 п.п., но происходило это за счет ослабления курса доллара по отношению к евро и другим мировым валютам. А вот доля евро, напротив, выросла с 19,6% до 21,13%, также преимущественно за счет укрепления евро.

Валютная структура международных резервов центральных банков в динамике, % (данные МВФ)

Китайский юань уступал не только фунту и иене, но даже канадскому доллару. Поэтому совершенно непонятно, куда же будет "убегать" ликвидность с европейского рынка, если инвесторов уже так сильно испугают действия ЕЦБ и ЕК. В переоцененное золото за 4000-4500 долларов за унцию? Или в ослабленный доллар, ставки по которым снижаются? Зона юаня просто не может принять такой приток ликвидности, для этого не хватит ни активов в КНР, ни ресурсной составляющей. Если же страны G-7 примут совместное решение по конфискации российских активов, риски уменьшения ликвидности в еврозоне, даже на 0,01%, будут минимальными.

Мгновенно выйти из торговых контрактов в долларах и евро очень проблематично, почти невозможно. Единственный, кто такое сделал, — это самая РФ, под давлением "гениальности путина", а на самом деле — под влиянием санкций. Как только вы отходите от популярных валют в расчетах, у вас автоматически появляется две проблемы:

как преодолевать дисбаланс в торговле со странами-партнерами, если ваш экспорт в эти страны в разы превышает импорт, а национальную валюту этой страны больше нигде не принимают;

где брать средства для поддержки остатков на корсчетах одновременно во многих валютах? Ведь большие дисбалансы создают повышенный спрос на национальные валюты, в которых ведется расчет, а остатки на корсчетах, по сути, выпадают из делового оборота и способствуют финансовому дефициту.

По меньшей мере, 3 названных выше причины делают нулевой вероятность того, что ликвидность начнет вытекать из зоны евро только из-за того, что ЕЦБ проведет зеркальную операцию, или ЕК действительно конфискует российские активы прямым юридическим актом. А поскольку России нечем ответить на действия Европы, то сценарий даже с выделенными 90 млрд евро очень быстро разворачивается в пользу Украины.

Странам ЕС придется заплатить за ссуду Украине. В DW уже подсчитали: ежегодно Германия будет нести расходы по компенсации процентов в пользу Украины на 700 млн евро. При организации зеркальных операций ЕЦБ такие расходы можно было бы предотвратить.

Жалкие же попытки ЦБР обжаловать бессрочную заморозку активов России в Арбитражном суде москвы имеют целью спасти ситуацию с отчетностью ЦБР за 2025 год, чтобы ЦБР не пришлось списывать все замороженные активы и показывать их реальную сумму, которая значительно больше 210 млрд евро. Так что на финансовом фронте россияне сейчас отступают, а ЕС наступает, и довольно удачно. Допускаю, что ЦБР пойдет с исками на частные европейские банки, но тогда о возможности продать свои активы за пределами России российские нефтегазовые компании могут забыть.