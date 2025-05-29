Когда будет меньше дождей: погода в Украине

Классический майский дождь с классическими грозами, градом и даже шквалом. Киев климатические привычки не меняют. Как, собственно, и вся Украина.

Поэтому пока ученые скрещивают копья - глобальное потепление или глобальное похолодание, мы, простые синоптические "гречкосии" занимаемся любимой рутиной, составляем прогноз погоды на ближайшие сутки.

30-го мая в Киеве дождей в целом станет меньше, по сравнению с сегодняшним. Однако все же эта полоса, что на карте ниже, будет дождливой, кое-где с грозами или даже градом.

Но западная часть Украины, значительная часть востока, центра и юга окажется завтра хоть и временно, но в сухой погоде. Разве что какие-нибудь локальные дожди прорвутся.

Температура воздуха в пятницу снова распределится, как сейчас: на востоке +23+26 градусов, на западе +15+19 градусов, на остальной территории Украины +20+24 градуса.

В Киеве 30 мая временами небольшой дождь, будет и солнце, в течение дня ожидается около +20 градусов.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23+26 градусов, на востоке и юге до +24+29 градусов. Кроткое лето.