Когда бабье лето в Украине

Когда теплая и ласковая летняя погода все чаще сменяется прохладной и дождливой, небо затягивает пасмурными облаками и приходят ночные заморозки, мы каждую осень начинаем с нетерпением ждать "бабьего лета". Именно так мы привыкли называть периоды теплой солнечной погоды, которая ненадолго возвращается после первых осенних холодов. Когда стоит ожидать приход бабьего лета в Украине? Читайте на сайте vikna.tv.

Почему бывает бабье лето?

Бабье лето, чаще всего приходящее в конце сентября или начале октября, связано с Азиатским антициклоном. Именно в период его образования происходит рост среднесуточных температур. Формируясь на севере Атлантики, он уносит теплый воздух в сторону Европы, вызывая приход почти летней погоды.

Однако первое бабье лето может начаться даже в самом начале календарной осени, если конец августа показался холодным. Конечно, четкой даты образования антициклона не существует, следовательно, предусмотреть приход бабьего лета можно только наблюдая за направлением и скоростью передвижения теплых воздушных масс.

Когда ждать бабьего лета?

В нашей стране прихода бабьего стоит ждать со второй половины сентября и в течение октября. Однако – не раньше первого значительного понижения температуры. Сегодня мы отмечаем, что климатические условия постепенно, но ощутимо изменились. Бывают годы, когда так называемая метеорологическая осень, при которой среднесуточная температура опускается ниже отметки + 15°C, наступает достаточно поздно. В таких условиях о приходе бабьего лета думать рано – просто наслаждайтесь теплом и прекрасной погодой!

Кстати, в наших краях бабье лето часто бывает не раз – ведь наш климат достаточно щедр на приятные сюрпризы. Обычно после "молодого" бабьего лета в сентябре приходит еще одно – во второй половине октября.

Приметы

С давних времен до настоящего времени сохранились поверья и приметы, связанные с бабьим летом. Знали ли вы, что:

Сухая погода на бабье лето "предупреждает" о дождливой осени с обилием осадков.

Зеленые листья на деревьях после окончания бабьего лета – до затяжной осени.

Много паутины, летающей в воздухе – к ясной, солнечной осени и холодной зиме.

А еще говорят: если в первый день бабьего лета лошади и собаки отправятся в долгий путь, весь год они будут здоровы и в хорошем настроении.