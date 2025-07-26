Клубы в Амстердаме: 10 лучших локаций для всех любителей вечеринок

Амстердам – это не только каналы, квартал Красных фонарей, тюльпаны и средневековые достопримечательности. Хотя столица Нидерландов, несомненно, волшебное место для прогулок и романтических свиданий, она также является активным центром яркой ночной жизни. От переоборудованных складов до подземных бункеров – лучшие клубы Амстердама ждут вас. Большинство заведений имеют круглосуточные лицензии, что означает, что вы можете веселиться буквально весь день и всю ночь. Следующий список топ-клубов Амстердама поможет вам найти идеальное место для незабываемой вечеринки, которое будет соответствовать вашим предпочтениям и стилю.

1. De School

Адрес: Doctor Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.deschoolamsterdam.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Doctor+Jan+van+Breemenstraat+1,+1056+AB+Amsterdam,+Netherlands

Заведение, которое входит в топ-10 клубов Амстердама, расположено в здании бывшей школы. Однако здесь много развлечений. De School – это не только клуб, но и кафе и ресторан. Также в течение года здесь проходят интересные художественные и образовательные мероприятия. В частности, в отдельных залах s105 и Muzieklokaal организуются камерные живые выступления, а сад является любимым местом для отдыха в теплые летние вечера.

Клубы Амстердама пользуются большой популярностью не только среди местных жителей. De School известен во всем мире благодаря своим легендарным вечеринкам. Итак, если вы посещаете столицу Нидерландов, советуем посетить сюда, чтобы не упустить шанс узнать как можно больше о яркой ночной жизни. К тому же временная аренда заканчивается в 2025 году, поэтому, возможно, это последняя возможность посетить этот крутой клуб в Амстердаме.

2. OT301

Ночная жизнь Амстердама. Источник: http://www.ot301.nl Ночная жизнь Амстердама. Источник: http://www.ot301.nl

Адрес: Overtoom 301, 1054 HW Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.ot301.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Overtoom+301,+1054+HW+Amsterdam,+Netherlands

В 1999 году это место было сквотом, но теперь OT301 – один из самых популярных и лучших клубов Амстердама, который, впрочем, не потерял свою мятежную атмосферу и актуальность. Заведение, предлагающее погрузиться в яркую ночную жизнь, осталось верно своему характеру, а цены здесь очень приятные.

OT301 – это пространство, где нет места для осуждения, так что вы можете полностью расслабиться и не скрывать свою сущность. Кроме того, этот вполне легальный клуб активно участвует в общественной жизни, поэтому его следует поддержать. Многоэтажное здание, покрытое граффити, также имеет галерею, ресторан и кинотеатр.

3. Radion

Адрес: Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.radionamsterdam.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Louwesweg+1,+1066+EA+Amsterdam,+Netherlands

Расположенный в районе Nieuwe West, этот клуб в Амстердаме является излюбленным местом местных рейверов. В Radion вы найдете очень громкую музыку и "мини-вечеринки", зарождающиеся в подвальном помещении. Это идеальное место для безумных танцев, после которых вы хотите только смыть пот в холодном душе и упасть на кровать. Пульсирующее техно заставляет двигаться без остановки! Известные клубы Амстердама имеют круглосуточную лицензию, что означает, что танцы не заканчиваются ни днем, ни ночью. Если вы хотите освежиться, рекомендуем заказать вкусное мороженое в баре.

4. Air

Уникальный опыт в клубе Air. Источник: https://air.nl/ Уникальный опыт в клубе Air. Источник: https://air.nl/

Адрес: Amstelstraat 24, 1017 AA Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.air.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Amstelstraat+24,+1017+AA+Amsterdam,+Netherlands

"Air" – самый большой и лучший клуб для посещения в Амстердаме. Локация действительно большая, так что места хватит всем.

Яркий суперклуб известен своим замечательным выбором музыки:

Хип-хоп;

Новейший ритм-н-блюз;

Поп-мелодии.

Независимо от стиля музыка звучит идеально на специальных системах Void — одних из лучших в столице. Кроме того, хорошие клубы Амстердама предлагают стильный декор, современное освещение и большой светодиодный потолок. Локация включает пять баров и три отдельных зала, поэтому неудивительно, почему заведение настолько популярно и известно.

5. Canvas

Адрес: Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.canvas7.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Wibautstraat+150,+1091+GR+Amsterdam,+Netherlands

Седьмой этаж здания, которое когда-то занимала редакция газеты, после обеда превращается в один из самых известных клубов Амстердама; До сих пор это бар и ресторан.

Одно из преимуществ этого места – возможность насладиться панорамным видом, из которого виден весь город. Если вы хотите отдохнуть от громкой музыки и просто провести время на свежем воздухе, возьмите вкусный коктейль и отправляйтесь на одну из террас этого популярного клуба в Амстердаме. На крыше постройки есть даже горячие ванны, но они открыты не всегда.

Вход в заведение бесплатный, а публика преимущественно молодая и мультикультурная, поэтому музыка соответствующая.

6. Shelter

Адрес: Overhoeksplein 3, 1031 КС Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.shelter.amsterdam

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Overhoeksplein+3,+1031+KS+Amsterdam,+Netherlands

"Брутальный брутализм" - так можно описать этот клуб в Амстердаме, Нидерланды. Shelter выглядит и звучит так, будто его угнали и привезли в столицу прямо из Берлина. Shelter расположен в атмосферном подвале башни A'dam Toren, монументальной 80-метровой постройки на берегу реки Эй. Добраться сюда можно бесплатным паромом от Центрального вокзала Амстердама.

Подземная атмосфера ощущается сразу по прибытии. Чтобы попасть сюда, нужно спуститься через открывающийся каждый вечер люк. Бетонный зал имеет качественную звуковую систему; здесь почти темно, но света достаточно, чтобы разглядеть, кто пляшет рядом с вами.

Shelter – это место, где вы проведете незабываемую и очень насыщенную ночь. Однако будьте готовы к басовой звуковой системе, от которой вибрируют барабанные перепонки, и черного декора. Этот известный клуб Амстердама имеет круглосуточную лицензию и выдает столько герц, что это больно, но в хорошем смысле.

7. NYX

Адрес: Reguliersdwarsstraat 42, 1017 BM Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.clubnyx.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Reguliersdwarsstraat+42,+1017+BM+Amsterdam,+Netherlands

В список лучших клубов для посещения в Амстердаме входит NYX. Клуб в первую очередь известен своими безумными вечеринками для LGBTQ+ и драг-шоу, но здесь рады всем, широко открывая дверь каждую ночь. В течение недели проводятся разнообразные уникальные вечеринки, ориентированные на инклюзивность. Это преимущественно гей-клуб, но каждый четверг есть что-то для всех. К примеру, если есть возможность, рекомендуем посетить вечер Vogue.

Три этажа, где непрерывно играют популярные мелодии или голландский хип-хоп. Множество возможностей провести невероятную незабываемую ночь!

Гордость заведения, которое входит в топ-5 клубов Амстердама, – это открытая ванная комната, где играет диджей. NYX предлагает дружескую атмосферу и возможность быть собой, независимо от ваших предпочтений, ведь здесь нет места для осуждения.

8. Vondelbunker

Адрес: Vondelpark 3, 1054 RJ Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.vondelbunker.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Vondelpark+3,+1054+RJ+Amsterdam,+Netherlands

Если вам нравится немного претенциозный винтажный стиль, вам точно понравится один из лучших клубов Амстердама для туристов. Локация – это бункер 1940-х годов, который превратили в место для активной ночной жизни. Первоначально он был построен как укрытие от атомных бомб после Второй мировой войны. Поэтому место несколько скрыто от публики и расположено под мостом.

Одно из преимуществ этого клуба в Амстердаме – бесплатный вход. Кроме того, здесь устраивают действительно крутые панк-вечеринки.

9. Crane Hotel Faralda

Необычный отель и клуб. Источник: https://www.secretplaces.com/ Необычный отель и клуб. Источник: https://www.secretplaces.com/

Адрес: NDSM-Plein 78, 1033 WB Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.faralda.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=NDSM-Plein+78,+1033+WB+Amsterdam,+Netherlands

Отель, а также один из лучших клубов для туристов в Амстердаме, расположен на вершине самого высокого монументального портового крана. Это место подарит каждому незабываемые впечатления. С высоты 50 метров открываются панорамные виды на столицу, в том числе на реку Эй.

В клубе выступают ведущие мировые диджеи, звучит премиум-музыка, а также проводятся корпоративные мероприятия.

10. Jimmy Woo

Адрес: Korte Leidsedwarsstraat 18, 1017 RC Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.jimmywoo.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Korte+Leidsedwarsstraat+18,+1017+RC+Amsterdam,+Netherlands

Эксклюзивный и очень крутой клуб в Амстердаме — это стильное пространство с танцполом, освещенным более 12 тысяч лампочек, без устали пульсирующих в ритме зажигательной музыки. Двухэтажное здание также включает в себя красивый бар в азиатском стиле, который предлагает широкий выбор коктейлей на любой вкус.

Jimmy Woo собирает самых модных людей, но это не главное преимущество лучших клубов Амстердама. Здесь действительно умеют устраивать крутые вечеринки. Например, в четверг вы можете попасть на "Back to the 90s", чтобы не только насладиться атмосферой, но и отведать "запретный плод"; COCO — лучшая ночь хип-хопа и R&B по всему городу, если не по всей стране. Однако стоит отметить, что политика безопасности и входа очень строга, а критерии попадания в Jimmy Woo неясны, так что можно положиться только на свой стиль и уверенность или просто на удачу. В крайнем случае вы можете выбрать один из других топ-5 клубов Амстердама.