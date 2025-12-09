Китайский стыд российского Минфина

На прошлой неделе оконфузился российский Минфин, разместивший облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях на внутреннем рынке. Разговоров вокруг этого проекта было очень много. В итоге привлекли только 20 млрд юаней, где-то примерно 200–210 млрд рублей.

При плановом дефиците 5,8 трлн рублей цифра получилась просто смешная, как и рассказы российских аналитиков об огромных запасах юаней в Роснефти и других экспортерах. Может быть, запасы юаней у русских экспортеров и есть, но они их точно не готовы одалживать правительству России. 60% размещения выкупили российские банки, так что можно сказать, что экспортеры остались равнодушными к размещению.

А вот что ну очень интересно, так это ставки по ОФЗ в юанях. В зависимости от срока размещения ставки колебались на уровне 6-7%. Для информации, ставка Народного банка Китая сейчас составляет 3% годовых, а правительство КНР занимает под 1,5-1,85%. Тот факт, что правительство КНР занимает в юанях по ставке, которая в 4 раза ниже, чем занимает правительство России в юанях, свидетельствует о том, что сами инвесторы оценивают риски таких заимствований российского правительства как очень высокие. По сути речь идет о мусорных ценных бумагах. Впрочем, несмотря на микроскопический объем и очень высокие ставки, Минфин РФ себя похвалил и заявил об очередной победе.

Если бы этого кейса из ОФЗ в юанях не было на практике, его нужно было бы придумать в Вашингтоне или Лондоне, потому что на нем кончились все путинские мечты о супердешевых заимствованиях в юанях на рынке КНР.

Кто же будет давать теперь россиянам кредиты под 4-5% в юанях, если их правительство занимает на своем внутреннем рынке под 7%. То есть рыночные заимствования российским компаниям должны стоить примерно 10-15% в зависимости от их рисковости.