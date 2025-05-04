Китай выиграл Россию у Трампа

В путинской России Китай уже сильнее США. Трамп, наивно и быстро "продавая" Украину Путину, не сумел оторвать Кремль от Пекина. Присутствие на московском параде 9 мая главного гостя - председателя КНР Си Цзиньпина означает принципиальное отсутствие на Красной площади президента США. 9 мая — это будет праздник Си Цзиньпина, а не Путина и Трампа. И все благодаря упорству и смелости Украины. Пекин должен будет еще оценить роль Украины в ослаблении близких отношений хитрого Трампа и подлого Путина. Это была и остается опасная пара.

В результате, оказалось, что Путину крайне неудобно сидеть на двух стульях. Попытка Путина манипулировать одновременно Пекином и Вашингтоном легко может превратиться в ситуацию, когда Путин окажется между молотом и наковальней.

Это первая победа Пекина над Трампом в мировой борьбе за лидерство. Соответственно, российский "ядерный зонтик" остается в руках китайцев. А значит ядерный шантаж Путина и СИ резко ограничивает военные возможности США в защите Тайваня.

За 100 дней правления президента США Трампа можно уже догадываться, как он дальше будет править. Для Трампа прежде всего важен свои специфический сумбурный непредсказуемый стиль поведения, а не ясная политическая стратегия. Например, если ситуация в мировой битве США с Китаем зайдет в глухой угол, станет крайне опасной для США, то вполне возможно, что Трамп попробует "продать" Тайвань Китаю, как пытался "продать" Украину Путину.