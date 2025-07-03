Киото приветствует новую гостиницу среднего класса вблизи ключевых транспортных узлов и достопримечательностей

IHG Hotels & Resorts готовится открыть отель Garner на 103 номера в центральном районе Сидзо Карасума в Киото с запланированным запуском в ноябре 2025 года. В сотрудничестве с Taisei Yuraku Real Estate и Pacifica Hotels здание подвергается значительным реконструкциям, чтобы соответствовать стандартам бренда Garner. Это будет первая гостиница Garner в Киото и четвертая в Японии, отражающая рост IHG на важных городских рынках.

Прекрасное расположение отеля предлагает гостям ряд практических преимуществ:

Легкий доступ к станциям метро Сидзе и Годзе;

короткая поездка на такси от вокзала Киото;

Удобное сообщение по всему Киото и за его пределами.

Работы по реконструкции здания запланированы перед открытием, соответствующим планам IHG по расширению бренда Garner в Японии. Открытие направлено на удовлетворение растущего спроса на отели среднего класса в Киото, особенно во время напряженных туристических сезонов.

"Предлагая гостям международный бренд, обеспечивающий качественное, расслабленное пребывание по доступной цене, а также удобные способы бронирования через глобальные системы IHG, отель улучшает общий опыт гостей и дает путешественникам уверенность в правильности их выбора." – Такеси Уэкуза, представительный директор и президент, Taisei Yuraku Real Estate Co Ltd

Гости отеля будут легко доступны в нескольких местах. Рынок Нисики – это оживленная крытая торговая улица, известная традиционными блюдами, свежими продуктами и уникальными местными изделиями. Торговый аркад Терамачи предлагает широкий выбор магазинов, включая модные бутики одежды и специализированные магазины, защищенные от непогоды. Киотский художественный центр, расположенный в историческом здании, служит площадкой для культурных мероприятий и выступлений, а не традиционным музеем.

Для тех, кто желает ощутить особую атмосферу Киото, аллея Понточо — узкая историческая улочка вдоль реки Камо, известная своей традиционной деревянной архитектурой и разнообразными ресторанами. Одна из главных коммерческих улиц Киото, Сидзе Дори, включает известные универмаги, такие как Takashimaya, а также многочисленные меньшие магазины. Рядом сад Сьосэй-эн предлагает спокойную обстановку с пешеходными тропами, сезонными цветами и классическим японским ландшафтным дизайном, что дает посетителям тихий побег от городского шума.

Расположение отеля обеспечивает легкую прогулку по ресторанной сцене Понточо. Источник: unsplash Расположение отеля обеспечивает легкую прогулку по ресторанной сцене Понточо. Источник: unsplash

Новый отель расширит возможности размещения в центре Киото, помогая принимать посетителей во время напряженных периодов, таких как сезон цветения сакуры или осенних листьев. Его расположение позволит гостям сократить время на передвижение по городу, обеспечивая более эффективное осмотр достопримечательностей и более расслабленное пребывание. Поскольку все больше людей посещают Киото, этот новый отель предлагает дополнительный вариант среднего класса для местных и международных путешественников.