Кешбеки ''народа Донбасса'': почему россияне не признают их своими

В начале войны, когда в нашем городе с представителями народного ополчения еще можно было общаться без угрозы для жизни (да, это было, потому что все эти ополченцы были вчерашними твоими коллегами, соседями и даже родней) я грустно отслушала полчаса бравады с пропагандистским акцентом на тему все мы русские люди. Я сидела и слушала, как люди возбужденно и горячо доказывали друг другу, почему они хотят жить по-московски, по-русски, по-срсровски. Было впечатление, что они уговаривают не меня, а самих себя.

Мы готовились к выборам Президента Украины (да, это как-то выпало из общих сведений о начале оккупации Донбасса) наша окружная избирательная комиссия была в ДК им. ленина, а штаб "народного ополчения" с позволения мэра города открыли как раз в кабинете напротив. Это был некий сюр. Мы в вышиванках под Государственным флагом развешиваем печатные плакаты с предвыборной агитацией каждого из кандидатов, а напротив люди рассматривают привезенные с россии карты "новороссии" и мечтают умереть за "пожить по-русски".

Там разворачивались баталии на политические темы. Тогда без угроз и оружия. Тогда еще меня называли "Николаевна", а не "укро-фашистка Степанец". Так я сидела и слушала эти бравады о "никогда не будем кормить" и все такое в триколораде, и меня не покидало ощущение, что эти люди уговаривают не меня, а самих себя, потому что были не уверены в своих действиях.

Я тогда рассказывала им о финансировании шахт из Государственного бюджета Украины, о том, что напротив нас хороший пример деятельности путина, закрытые шахты Гуково, о разнице в социальных законах России и Украины, что пенсия шахтера в Украине это дорого-много, а пенсия шахтера на россии, это слезы.

В какой-то момент, когда мне еще раз тыкнули "все мы русские люди", я остановилась, перевела дыхание и спросила: "Скажите, здесь большинство людей, которые намного старше меня (мне тогда было немножко 40 лет), а ну давайте вспомним, кто из нас где родился". Те из присутствующих, кто был моего возраста или немного младше родились в городе Свердловск, Луганщина, кто был из соседних Ровеньок, из Луганска или даже из Станицы. Те из присутствующих, кто был намного старше (50+), родились где-то на россии и приехали в Свердловск на шахты на заработки. Я спросила их: почему им не работалось на россии, она ведь богата.

Тут я наслушалась. И о жизни без воды, газа, бараках, в лесу, потому что там был поселение номер… Даже не город с названием, а поселение номер… Я спросила: вы хотите построить тот мир, из которого вы бежали в богатый шахтерский край, здесь на Донбассе?

Сразу началось возражение и пропаганда, - россия развилась, нано-технологии и все такое в розовых стразиках, потому что Украина стояла на месте, а россия развивала нано-технологии, поэтому они уверены, что попадут в нано-технологический рай, где деньги просто получают, потому что россия богата.

Такие взрослые дети, которые очень хотели чудеса. Это было смешно, как бы им уже не раздавали автоматы, а карты "новороссии" были о разделе Украины по Днепру, а в их мечтах не прогуливало "грабить Киев".

Когда вы последний раз были в городе, где вы родились, еще раз спросила я. И оказалось, что почти никто не был на родине или были, но очень давно, до правления путина. Так погуглите, посмотрите по интернету, как живет ваша "семья", сказала я, но снова получила поток пропаганды "россия богатая, пути все даст".

Тогда я спросила очень важную вещь, потому что это была очень болезненная тема и для меня: а помните, как вы получали свой паспорт, или меняли в 1991 году на украинский, что вы писали в графе национальность, тогда такая была.

Большинство, подчеркиваю, большинство из родившихся на Луганщине сказали, что писали – украинец.

Ибо "баба чуть не убила", "мать сказала – нам здесь жить, пиши украинец, какие мы русские". Это говорили даже родившиеся на России, но получавшие паспорт в Украине. Несколько сказали: "я писал "русский", потому что я родился в россии". Но вы же говорите, что все мы русские люди, а оказывается по паспорту и национальной идентификации почти все мы здесь украинцы.

Знаете, что получила в отрицание? "Все мы русские люди" потому что родились в СССР.

Как я тогда сожалела, что из паспортов убрали графу национальной идентификации. Но что было, то загудело!

Что ж, сказала я, время решит, кто прав, кто нет. Но, вспомните меня, сказала я им, сначала русские будут вас поддерживать, но потом те же русские будут вам кричать "вы никогда не будете равны нам, мы никогда не признаем вас русскими". О, да, тогда аж сраки поджарились в "ополчении", потому что "один нарот" тогда просто лили в уши из каждого телевизора медовой рекой. Вспомнили все советские нарративы о братстве, равенстве прав разных наций и все такое справедливое, праведное, хоть к ране прикладывай.

Что ж, время действительно решило за нас. Сейчас на россии жителей "республик" выгоняют из очередей, существуют цены "для русских" и "для этих, гондурасов из бамбаса", в лицо "народа Донбасса" летит- "х*хлы, вы никогда не будете равны нам, русским".

Это еще дефицит товаров умеренный. Так что – дальше будет.

Чем меньше качество жизни на россии, тем больше у россиян будет претензий к "виновным", то есть жителям оккупированных россией территорий. И вот знаете, россияне разделяют оккупированные территории на насильственно оккупировавшую россия военно и на "наголосовавшие на своих референдумах". То вот к оккупированным войскам, вопросов у россиян нет-"мы же их захватили насильно", то весь гнев к жителям Донбасса-"эти пахали путин помоги, поверили, что их Украина обижает, мы поперли их защищать, а они теперь ездят к нам и скупают нашу еду".

Все чаще звучит в сторону обитателей ОРДЛО: "Это вы во всем виноваты, это все из-за вас". Если на россии исчезнут товары, особенно продукты питания, Кремль прекратит их поставку в ОРДЛО, а россияне начнут выгонять жителей ОРДЛО из магазинов.

Любой рост цен, опять же, вызовет общественный резонас, который должен Донбасс, потому что "эти х*хлы, полезли к нам в россию". Россияне не будут винить путина в войне, "сво", провале стратегии или в каких-то неурядицах. Виновными всегда будут украинцы, то есть жители Донбасса, потому что россияне не видят последних частью России, только как часть Украины.

12 лет, как существуют "республики", 4 года, как путин внес изменения в конституцию России и признал оккупированные территории Украины "русскими", но есть нюанс. Все это время между "лнр" и "днр" существует "граница", как и между "лнр" и рф и "днр" и рф. Одна страна говорите?

Ни на минуту россия не убрала государственную границу между собой и "республиками", даже сейчас, когда россия требует от жителей ОРДЛО полностью перейти на российские документы, отказавшись от "документов республик". То есть, тот, кто получил "паспорт лнр" или "свидетельство рождения лнр" должен получить российское, но границу, официальную государственную границу с пограничниками, таможенниками, проверкой лиц между РФ и Востоком Украины указывает на то, что Россия таки не сомневается в возвращении сюда официальных властей Украины.

И этот незначительный факт, на который никто не обращает внимание, все эти годы удерживает мою веру в то, что все будет Украина.

И в дни, когда мне тяжело, или в дни Национальных праздников: Дня Соборности или Дня Независимости, я смотрю видео с пока оккупированных КПП "Довжанский" (Украина)- "Новошахтинский" (рф) или КПП "Краснопартизанский" (Украина) – "Гуково" (рф), где висят величие русской федерации – Государственная граница Украины".

Вот в 2025 году россия строила автобан из Ростова в Мариуполь и устанавливала новые дорожные знаки. На границе установили новейшие знаки препинания, а это "Государственная граница русской федерации – Государственная граница Украины". Вся трасса из Ростова в так называемые "республики", это знаки "Ростов-Украина".

Несколько раз жители ОРДЛО обращались к Путину, писали какие-то обращения, звонили на горячую линию, потому что их раздражает это напоминание, что из Ростова они въезжают не в "республику ЛНР", а в Украину, как было до войны, до Путина, до их рождения. Все обращения оставлены без рассмотрения.

Еще что интересно, когда в России за преступления задерживают жителей ОРДЛО, то в новостях это подчеркивают: "задержан гражданин Украины, житель Луганска, член народного ополчения". Иногда указывают: "житель луганской народной республики".

Интересно было бы спросить у тех с кем я тогда в 2014-м имела этот диалог, но, к сожалению, никогда не смогу – все они умерли за свои мечты пожить по-русски, по-московски, по-срсровски.