Капитуляция в обертке мира: чем опасен план Трампа для Украины

Во влиятельном американском журнале The Atlantic вышла статья политического аналитика Роберта Кагана "America vs. the World" (Америка против мира). Автор убежден, что "Президент Трамп хочет вернуться в международный порядок 19-го века. Он оставит Америку менее процветающей, а весь мир менее безопасным. Администрация Трампа наслаждается реализацией собственных интересов и использованием силы ради себя, с радостным игнорированием интересов других. Превознесение Трампом эгоизма, основывается на глубоком незнании подлинных источников американской силы. Значительная часть влияния Америки в мире происходит от отношения к другим как части сообщества демократических наций или стратегических партнеров".

Автор статьи Роберт Каган отмечает: "Другие видят это, даже если многие американцы этого не понимают. Одним из элементов, утверждающих американский порядок, является репутация Америки относительно морали и уважения к международным нормам. Теодор Рузвельт, которого часто считают квинтэссенцией американского реалиста, умело владевшего инструментами власти, считал, что великие нации, в конечном счете, должны руководствоваться "международным общественным сознанием", которое учитывает не только собственные интересы, но и "интересы других". Успешное великое государство, отмечал он, не может действовать, "не учитывая основ подлинной морали".

Все это, к сожалению, мало похоже на современную Америку. Ведь реализация ею геополитики напоминает театр абсурда, где главный сценарист пытается спасти антагониста, чья роль подходит к концу. Анализируя стратегию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по завершению войны в Украине, трудно избавиться от ощущения, что мы наблюдаем попытку "реанимации" путинского режима. Трамп пытается сделать искусственное дыхание очевидному поражению Путина, чтобы выдать его за "общую победу" и новую "эру стабильности".

После лет изнурительной войны Российская Федерация оказалась в стратегическом тупике. Захват всей Украины провалился, экономика перегрета военными расходами, а технологическая изоляция становится хронической. Однако администрация Трампа вместо того, чтобы резко дожать агрессора, предлагает планы, основанные на так называемых "реалиях на земле". Бросая агрессору, который не побеждает, американский спасательный круг.

Для Путина это идеальный выход. Получение контроля над оккупированными территориями через дипломатический стол, а не на поле боя, позволило бы продать это российскому населению как "достижение целей СВО". Тогда Трамп, в свою очередь, получает лавры "миротворца", якобы остановившего "Третью мировую войну".

Слухи о так называемой формуле "Анкориджа" – вероятной договоренности между Трампом и Путиным о заморозке конфликта по линии фронта – свидетельствуют о том, что Вашингтон готов жертвовать долгосрочной безопасностью Европы ради краткосрочных политических дивидендов. Предлагаемый мирный план фактически превращает Украину в демилитаризованную буферную зону, ограничивая ее армию и официально закрывая двери в НАТО.

И это не просто "искусственное дыхание" для поражения Путина – это попытка переформатировать поражение России в успешную операцию по пересмотру мирового порядка. Если Трампу удастся легитимизировать российские захваты, он фактически отменит принцип неприкосновенности границ, служивший основой глобальной безопасности после 1945 года.

Очевидно, что такой подход только привлечет агрессора к новым захватам. Несмотря на прежнюю риторику Дональда Трампа о том, что он сможет "окончить войну за 24 часа", реальность намного сложнее. Путин продолжает использовать террор в качестве инструмента переговоров, усиливая обстрелы энергетической инфраструктуры Украины даже во время дипломатических усилий Соединенных Штатов.

Для Украины план Трампа выглядит как "капитуляция в обертке мира". Вместо восстановления территориальной целостности Киев принуждают к "вооруженному нейтралитету" без 20 процентов своих земель.

Президент Дональд Трамп стремится к соглашению, которое позволит ему заявить: "Я остановил бойню". Но если ценой этого мира станет выживание режима Путина и закрепление его территориальных достижений, то это не будет победой ни для США, ни для Украины. Это будет только пауза, используемая Кремлем для подготовки к следующему раунду агрессии.

Вместо того, чтобы позволить поражению Путина стать естественным завершением этой кровавой авантюры, Трамп пытается выдать искусственно поддержанную жизнеспособность Российской Федерации за совместное достижение. И в этой игре главной ставкой является не просто территория, а само существование международного права.

Выдавая это за мир, Дональд Трамп фактически готовит капитуляцию Украины. Трамповский "мир" куда больше напоминает словесно завуалированное принуждение к признанию украинцами своего поражения. Ведь за риторикой о скором завершении войны скрывается план, который в случае его реализации, фактически лишает Украину суверенитета и территориальной целостности.

Но, несмотря на выгодные для Российской Федерации условия, Москва продолжает затягивать процесс, пытаясь получить еще большие уступки или дождаться истощения украинского сопротивления. Заявления российского МИД о стагнации отношений свидетельствуют, что диктатор Путин рассматривает план Трампа лишь как стартовую точку для дальнейшего демонтажа украинской государственности.

Реализация такого плана без реальных гарантий грозит превращением Украины в буферную зону с ограниченным суверенитетом, где формальный мир станет лишь оперативной паузой перед следующей фазой российской экспансии и новых попыток Московии демонтировать Украинскую государственность.

Ситуация вокруг плана Трампа в феврале 2026 года указывает на то, что Кремль пытается использовать американские инициативы как инструмент гибридной капитуляции Украины. Поскольку для Путина любое соглашение на базе предложений Трампа является лишь временной передышкой. Потому что Кремль не собирается отказываться от своих первоначальных целей по полной ликвидации украинского суверенитета.

Стратегия кремлевского фюрера в дальнейшем заключается в переходе от "трамповского мира" к демонтажу украинского государства. В то же время Москва использует имитацию переговоров для того, чтобы заставить Вашингтон отказаться от поддержки Киева, требуя уступок, которые превратят Украину в сплошную серую зону без дееспособной армии и членства в НАТО.

Кое-что из запланированного путинским режимом, в Вашингтоне уже выдают, как свое видение дипломатического решения. Ведь Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности только в обмен на выход Украины из Донбасса.

Без включения Украины в западную систему безопасности (НАТО) план Трампа создает только иллюзию стабильности. Для Путина это способ переждать санкции, восстановить армию и подготовить почву для окончательного поглощения Украины в будущем.

Необходимо структурировать эти риски через призму геополитической стратегии и теории безопасности:

1. Ловушка "вооруженного нейтралитета". План Трампа, согласно обнародованным данным, предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО на длительный срок (от 20 лет) в обмен на дальнейшие поставки оружия. Однако без коллективной безопасности по статье 5 Украина остается в "серой зоне". Это создает ситуацию, когда Россия может в любой момент возобновить агрессию, как только почувствует политическую слабость Запада или собственное превосходство.

2. Ресурсы для "реванша" Путина. Для Кремля любая "заморозка" без четких обязательств безопасности НАТО является стратегической паузой. А снятие или ослабление требуемых Путиным санкций позволит РФ возобновить свой ВПК.

3. Эрозия западного единства. Отсутствие Украины в НАТО означает, что безопасность Европы остается фрагментированной. Без решительных действий НАТО, Россия может попытаться проверить Альянс на прочность в странах Балтии уже через несколько лет после завершения активной фазы войны в Украине.

4. Иллюзия стабильности не заменяет реальные гарантии. Трамп предлагает "гарантии по образцу НАТО", но без участия войск США или НАТО на земле. Это "сдерживание путем вооружения" гораздо слабее "сдерживания через присутствие" (войска НАТО в Украине).

Без членства в НАТО Украина рискует превратиться в "постоянный фронтир", где стабильность зависит исключительно от настроений в Вашингтоне и выжидания реванша Москвы, что является идеальным сценарием для стратегии Путина относительно "окончательного решения украинского вопроса".

Принудительный мирный договор в формате Путина-Трампа несет системные риски, которые капитуляцию Украины делают только вопросом времени. Так как превращение Украины в "разменную монету" создает прецедент, где большие государства решают судьбу меньших, что возвращает Европу в логику XIX века, где мир хрупок и зависит только от воли диктаторов.

"Мирный договор" без четких гарантий сдерживания агрессора и восстановления справедливости только становится механизмом отсроченного уничтожения украинской государственности.

Таким образом, ни Украина, ни объединенная Европа, если они действительно заботятся о своей безопасности и территориальной целостности, не должны соглашаться на мир Путина-Трампа. Ведь подписав этот мирный договор, потом невозможно будет избежать капитуляции Украинского государства.