Каковы последствия сокращения сроков в ультиматуме Трампа

Когда Д. Трамп давал путину 50 дней, он надеялся, что недоимперия или начнет действительно стремительное и масштабное наступление на ВСУ по всему фронту, и Украине придется капитулировать. Или с российским наступлением не сложится и, наконец, начнутся конструктивные переговоры, под которыми Трамп понимает прекращение боевых действий по линии столкновения.

То есть, в любом случае, автоматически возникнет определенность. И для Трампа откроется путь сами знаете к чему.

Но болт. В ответ на ультиматум "50 дней до экономической крючки" США получили очередное тупое заявление, что Россия намерена продолжать "справедливую СВО для защиты собственных интересов". Конечно, Трампа это разозлило, и он сократил срок до 10 дней, ожидая какую-то сознательную реакцию от недоимперии.

И снова нет! Насколько известно, недоимперия предложила лишь взаимное прекращение ударов по критической инфраструктуре и военным производствам, которые находятся в густонаселенных районах. То есть мы прекращаем кошмарить их топливную и транспортную инфраструктуру, которая работает на войну, а они перестают бить по заводу Артема в Киеве. Возможно, прекращают.

Трамп на эту дураку не отреагировал, и вряд ли отреагирует. Возникает вопрос: что дальше?

Очень надеюсь, что Трамп таки введет свои "адские санкции против стран, закупающих российские энергоносители. Хотя вероятность этого где-то 60%, не больше. Но даже эти санкции не сработают, если не прекратить деятельность теневого танкерного флота России. Для этого требуются решительные действия флотов стран Балтии, которые будут не пропускать танкеры в Россию. Все это при обязательном условии прикрытия флотом США.

А вот здесь мое воображение о решимости Трампа подходит к границам. Ибо, чтобы разблокировать "теневой флот", россия привлечет свои самолеты, они гарантированно начнут делать провоцируя маневры, и их придется сбивать. Бизнесмен Трамп может быть предельно жестким в финансовых переговорах или бомбить фактически беззащитный Иран. А по поводу демонстрации силы ядерной недоимперии — не уверен.

То есть фактически ничего не меняется: Украина должна держаться, фронт не должен быть прорван, а на некоторых участках до зимы нужно даже украинское контрнаступление, и только это откроет путь к относительно конструктивным переговорам.

И еще один прогноз: Украине в первую очередь Киеву нужно готовиться к очень массированному воздушному удару врага, 100 ракет и 500 беспилотников почти одновременно не должны удивлять и восхищать врасплох. Ибо это стандартный для кремлевского фюрерка способ выместить на мирных людях свою неуемную ярость и отчаяние, не складывающееся так, как ему хочется.