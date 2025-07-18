Какова основная причина долгого пребывания Келлога в Киеве?

Келлог так долго был в Украине, очевидно, не так. Причина длительного визита – не только тема военной помощи, санкций против РФ, согласование персоны предполагаемого посла Украины в США, но и возможные выборы в Украине.

Так, подобные слухи сейчас курсируют в политикуме после трамповского тайминга в 50 дней, который пройдет 2 сентября 2025 года. К тому же США может воспринимать маневр с выборами в Украине как аргумент для подталкивания РФ к прекращению огня. Мол, если у Кремля вопрос о полномочности украинской власти, то последняя будет готова запустить избирательный процесс, но для этого нужна тишина.

И вот теперь, если добавить в ряд событий ротацию в украинском правительстве, кампанию дискредитации части медиа-влиятельных лиц и внезапное появление законопроектов об изменениях Избирательного кодекса – выводы формируются наружу сами по себе. Потому и заметен аномальный предвыборный разгон разных политических игроков.

Напомним, именно генерал запаса армии США и ветеран Вьетнамской войны Келлог – один из ведущих составителей базового плана Трампа, обнародованного еще в 2024 году. В феврале 2025 г. Келлог в интервью агентству Reuters выступит за проведение в Украине президентских и парламентских выборов до конца 2025 года в случае прекращения огня. Затем это заявление потеряется в потоке звонков, комментариев и дипломатической суеты. Но думаю, эта идея уже в игре.

Более того, Келлог еще с 2024 года в think tank-кругах постоянно продвигал тему выборов в Украине, обновление политического мандата для власти как основы для финализации мирных переговоров.

И пару слов по поводу посла Украины в США. Ситуация вообще довольно загадочная сложилась из-за уверенной номинации сначала со стороны Зеленской кандидатуры Умерова, затем неожиданное изменение позиции.

Если администрация Трампа готовится в теории к тушению московского пожара с выходом на результат, то ей нужно иметь в Киеве абсолютно предполагаемую и действенную с точки зрения прямой реализации своих интересов властную конструкцию.

Думаю, на Банковой и используют ротацию правительства как способ более плотно увязать американский интерес с Украиной. Поэтому посол Украины в США – это уже не просто высокоранговой дипломат. Это тот человек, который автоматически имеет шанс с помощью американцев превратиться в мегасубъектного политика-контрагента (по аналогии с Залужным).

Отсюда тщательный и придирчивый со стороны Офиса Президента отбор кандидатуры, азартное сбивание номинантов администрацией Трампа и определенный правовой шлейф потенциальным лицам, цепляющимся как груз, не позволяющий взлететь политически.

Если через 50 дней что-то с прекращением огня "прорастет" (каким-то чудом) – Трамп откроет открытую игру со ставками. Если она не открыта из-за интриги с послом.