Какие периоды страхового стажа могут быть засчитаны, если лицо не работало
С каждым годом стать пенсионером становится все труднее. В 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 31-й год страхового стажа.
Об этом пишет Today.ua. Обратитесь в Пенсионный фонд Украины, чтобы узнать больше о том, как отнести вынужденную безработицу в страховой стаж.
Читайте также: В Украине изменились правила социальных выплат: подробности
Как быть, если вы вынуждены были сидеть дома без работы?
В некоторых случаях два года вынужденной безработицы можно отнести к страховому стажу.
Вот два таких случая:
1. Декретный отпуск**
Женщины, находившиеся в декретном отпуске до достижения ребенком трех лет, могут отнести этот период в страховой стаж.
Для этого им нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка.
Важно: двойного зачисления не будет. Если женщина продолжала работать, ей отнесут только годы трудовой деятельности.
2. Уход за родственником
В страховой стаж можно также включить период ухода за родственником, нуждающимся в постоянной посторонней помощи.
К примеру, за инвалидом I группы.
Для этого необходимо выполнить следующие условия:
- В период опеки за больным вы не работаете.
- Вы трудоспособны: не пенсионный возраст и без статуса инвалидности.
- Вы получаете надбавку от органов социальной защиты населения или компенсацию по уходу за инвалидом.
Важно: в страховой стаж будет отнесен только период ухода с 2004 года.
Более ранние периоды учета не подлежат.
Помните: в страховой стаж входят периоды, когда вы уплачивали Единый социальный взнос.
С 1 апреля 2024 г. его размер вырос до 1760 грн.
Напомним, ряд пенсионеров могут получить солидную доплату к пенсии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!