Какие настроения среди украинской молодежи: результаты исследования

Настроения среди молодежи 16-35 лет. Исследование группы "Рейтинг" по заказу ОБСЕ.

• 32% молодежи хотят эмигрировать

• 47% в возрасте 22-25 лет хотят эмигрировать

• 43% студентов хотят эмигрировать

• 41% в возрасте до 21 года хотят эмигрировать

• 35% молодых военных хотят эмигрировать

• 34% молодых госслужащих хотят эмигрировать

Основной мотив для эмиграции:

1. Безопасность 55%

2. Зарабатывание денег 33%

3. Возможности для ребенка 25%

4. Лучшая жизнь 20%

5. Свобода путешествий 17%

Кто сильнее всего хотел бы уехать:

1. Жители Востока

2. Жители малых городов

3. Переселенцы

4. Мужчины призывного возраста

5. Студенты

• 42% не видят возможности достойно зарабатывать в своем городе

• 37% не видят возможности для карьеры

• 37% не видят возможности для начала своего бизнеса

• 73% не способны влиять на местные власти

• 93% не являются членами никаких организаций

Актуальные проблемы для молодежи:

1. Коррупция

2. Блэкауты

3. Бедность

4. Мобилизация