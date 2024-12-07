Какие настроения среди украинской молодежи: результаты исследования
Настроения среди молодежи 16-35 лет. Исследование группы "Рейтинг" по заказу ОБСЕ.
• 32% молодежи хотят эмигрировать
• 47% в возрасте 22-25 лет хотят эмигрировать
• 43% студентов хотят эмигрировать
• 41% в возрасте до 21 года хотят эмигрировать
• 35% молодых военных хотят эмигрировать
• 34% молодых госслужащих хотят эмигрировать
Основной мотив для эмиграции:
1. Безопасность 55%
2. Зарабатывание денег 33%
3. Возможности для ребенка 25%
4. Лучшая жизнь 20%
5. Свобода путешествий 17%
Кто сильнее всего хотел бы уехать:
1. Жители Востока
2. Жители малых городов
3. Переселенцы
4. Мужчины призывного возраста
5. Студенты
• 42% не видят возможности достойно зарабатывать в своем городе
• 37% не видят возможности для карьеры
• 37% не видят возможности для начала своего бизнеса
• 73% не способны влиять на местные власти
• 93% не являются членами никаких организаций
Актуальные проблемы для молодежи:
1. Коррупция
2. Блэкауты
3. Бедность
4. Мобилизация