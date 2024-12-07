Які настрої серед української молоді: результати дослідження

Настрої серед молоді віком 16-35 років. Дослідження групи "Рейтинг" на замовлення ОБСЄ.

• 32% молоді хочуть емігрувати

• 47% у віці 22-25 років хочуть емігрувати

• 43% студентів хочуть емігрувати

• 41% у віці до 21 року хочуть емігрувати

• 35% молодих військових хочуть емігрувати

• 34% молодих держслужбовців хочуть емігрувати

Основний мотив для еміграції:

1. Безпека 55%

2. Заробляння грошей 33%

3. Можливості для дитини 25%

4. Краще життя 20%

5. Свобода подорожей 17%

Хто найсильніше хотів би виїхати:

1. Мешканці Сходу

2. Мешканці малих міст

3. Переселенці

4. Чоловіки призовного віку

5. Студенти

• 42% не бачать можливостей достойно заробляти у своєму місті

• 37% не бачать можливостей для кар’єри

• 37% не бачать можливостей для початку свого бізнесу

• 73% не здатні впливати на місцеву владу

• 93% не є членами ніяких організацій

Актуальні проблеми для молоді:

1. Корупція

2. Блекаути

3. Бідність

4. Мобілізація