Какая будет погода на Пасху в Украине

С Вербным воскресеньем! Будьте здоровы!

Как и обещала, с сегодняшнего дня у нас – только красота, цветы, солнце и тепло!

В Украине до Пасхи будет теплая комфортная погода, преимущественно сухая, только в западных областях на неделе будут проходить периодические дожди.

А температура воздуха – от +13+19 градусов до +17+23 градусов!

В Киеве также - цветы на балкон, пуховики - за гардеробный горизонт, кроссовки - белые, очки - темные, корзины для витамина Д, почистить дом к празднику, найти формы для куличей, купить хорошую муку, приготовить вышиванки, прийти на Пасху в Софию на концерт лучшего хора Хор Бах, донатить для любви и победы!

Дождей в Киеве не будет.

А будет солнце, тепло и прекрасная Пасха )