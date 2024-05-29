Как страховой стаж влияет на размер пенсии: формула расчета

Как страховой стаж влияет на размер пенсии

Страховой стаж – это один из главных факторов, влияющих на размер пенсии и возможность выхода на заслуженный отдых раньше.

Для выхода на пенсию досрочно, кроме страхового стажа, следует также отвечать другим требованиям, установленным законодательством. Об этом пишет ПФУ.

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Как контролировать свой страховой стаж?

Каждый человек может самостоятельно проверить свой страховой стаж. Сделать это можно двумя способами:

Обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Зайти в личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей?

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа можно использовать данные реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Как наличие страхового стажа влияет на выход на пенсию?

От количества приобретенного страхового стажа зависит не только размер пенсии, но возможность выхода на пенсию раньше.

Условия выхода на пенсию по возрасту:

60 лет: В 2024 году – минимум 31 год стажа. С каждым годом минимальный стаж будет расти на 1 год, достигнув 35 лет в 2028 году.

63 года: В 2024 году – от 21 до 32 лет стажа. С каждым годом минимальный стаж будет расти, достигнув 25-35 лет в 2028 году.

65 лет: 15 лет стажа (это требование не меняется).

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