Как сделать загранпаспорт украинцу в Европе в 2025 году

Из-за полномасштабной войны многие украинцы уехали за границу, и вопрос оформления загранпаспорта стал особенно актуальным. В 2025 году находящиеся в Европе украинцы могут оформить загранпаспорт двумя основными способами: через консульские учреждения Украины или через центры Государственного предприятия "Документ" ("Паспортный сервис"). В этой статье мы подробно расскажем, как получить загранпаспорт, какие документы нужны, куда обращаться и какие особенности следует учесть, в частности, для мужчин призывного возраста.

Где можно оформить загранпаспорт в Европе?

Украинцы могут оформить загранпаспорт в следующих учреждениях:

Консульские учреждения Украины в стране пребывания (посольства или консульства). Центры "Паспортный сервис" ГП "Документ", работающие в таких странах: Польша : Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав.

: Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав. Германия : Берлин, Кельн, Мюнхен.

: Берлин, Кельн, Мюнхен. Чехия : Прага.

: Прага. Словакия : Братислава.

: Братислава. Испания : Мадрид, Барселона, Валенсия.

: Мадрид, Барселона, Валенсия. Италия : Милан.

: Милан. Турция : Стамбул.

Эти центры предоставляют услуги по оформлению как загранпаспортов, так и ID-карт, а также возможность одновременного оформления обоих документов.

Как записаться на прием?

Для оформления паспорта требуется предварительная запись:

В консульствах : Запись осуществляется онлайн через платформу "Консул". Без записи прием не производится

: Запись осуществляется онлайн через платформу "Консул". Без записи прием не производится В центрах ГП "Документ" : Запись возможна через официальный сайт предприятия в электронную очередь. В некоторых центрах, например в Варшаве, также доступна живая очередь

Оформление паспорта обязательно требует личного присутствия, поскольку необходимо сдавать биометрические данные (фото, отпечатки пальцев, подпись). Дистанционное оформление невозможно.

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта?

Для оформления загранпаспорта в Европе необходимо подготовить следующие документы:

Заявление-анкета – формируется работником учреждения при приеме. Паспорт гражданина Украины (для лиц старше 14 лет) или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). Если свидетельство выдано иностранными органами, требуется перевод на украинский язык, заверенный нотариально. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) – при наличии. Предварительный загранпаспорт (если есть, независимо от срока действия или смены фамилии). В случае потери или похищения предыдущего паспорта : Заявление в произвольной форме о потере или похищении.

Справка из полиции иностранной страны, подтверждающая факт обращения по поводу потери/похищения. Для лиц, которые меняли фамилию или имя : Свидетельство о браке, расторжении брака, смене имени или решении суда (с переводом на украинский язык).

Внутренний паспорт с внесенными изменениями (если лицо не снято с регистрационного учета в Украине). Для детей до 16 лет : Присутствие родителя с паспортом гражданина Украины.

Свидетельство о рождении или документе, выданном за границей (с переводом).

Предварительный загранпаспорт ребенка (при наличии).

Согласие второго родителя не требуется, если он является иностранцем или лицом без гражданства Для лиц до 12 лет или тех, кто не может передвигаться из-за состояния здоровья : Одна фотография размером 10×15 см для сканирования (при наличии медицинского заключения о необходимости срочного лечения за границей)

Если вы получали документы на временно оккупированных территориях (Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), рекомендуется предоставить дополнительные документы с фотоизображением (например, загранпаспорт, дипломатический паспорт и т.п.).

Особенности для мужчин призывного возраста (18–60 лет)

Из-за военного положения в Украине для мужчин призывного возраста действуют дополнительные требования:

Проверка военно-учетных данных : При обращении в центры ГП "Документ" работники проверяют информацию в реестре "Оберег". Если мужчина не состоит на военном учете, его могут автоматически поставить на учет без необходимости посещать ТЦК и СП в Украине или проходить ВЛК. После этого выдается электронный военно-учетный документ, и процедура оформления паспорта продолжается.

: При обращении в центры ГП "Документ" работники проверяют информацию в реестре "Оберег". Если мужчина не состоит на военном учете, его могут автоматически поставить на учет без необходимости посещать ТЦК и СП в Украине или проходить ВЛК. После этого выдается электронный военно-учетный документ, и процедура оформления паспорта продолжается. Исключения : Мужчины, подавшие заявление на паспорт до 24 апреля 2024 года, могут встать на военный учет дистанционно без прохождения ВЛК.

: Мужчины, подавшие заявление на паспорт до 24 апреля 2024 года, могут встать на военный учет дистанционно без прохождения ВЛК. Ограничение : Оформление паспорта может быть усложнено для мужчин, которые находятся в розыске из-за нарушения военного учета или имеют неуточненные военно-учетные данные.

Сколько стоит оформление паспорта?

Стоимость зависит от учреждения:

В консульствах : Уплачивается консульский сбор, размер которого зависит от страны и типа услуги (обратитесь в консульство для уточнения).

: Уплачивается консульский сбор, размер которого зависит от страны и типа услуги (обратитесь в консульство для уточнения). В центрах ГП "Документ" : Оплата производится на месте через онлайн-сервис (Visa/Mastercard). Рекомендуется иметь карту украинского банка, поскольку иностранные банки могут иметь ограничения для платежей в гривнах. В 2022 году в Украине административный сбор составил 1042 грн за оформление в течение 20 рабочих дней (352 грн – административная услуга, остальные – стоимость бланка).

Сколько времени занимает оформление?

В консульствах : Изготовление паспорта может длиться до 3 месяцев из-за задержек с доставкой документов из Украины в условиях военного положения.

: Изготовление паспорта может длиться до 3 месяцев из-за задержек с доставкой документов из Украины в условиях военного положения. В центрах ГП "Документ" : Срок зависит от страны, но обычно составляет до 20 рабочих дней для обычного оформления. Срочное оформление (до 10 дней) возможно в отдельных случаях, например для выезда на лечение или сопровождения тяжелобольного.

После изготовления паспорта вы получите SMS с приглашением забрать документ.

Особенности для детей

До 12 лет : Биометрические отпечатки пальцев не нужны. Требуется одна фотография 10×15 см.

: Биометрические отпечатки пальцев не нужны. Требуется одна фотография 10×15 см. От 12 лет : Обязательно присутствие ребенка для сдачи биометрических данных.

: Обязательно присутствие ребенка для сдачи биометрических данных. До 16 лет : Паспорт оформляется на 4 года, по заявлению родителя.

: Паспорт оформляется на 4 года, по заявлению родителя. От 16 лет : Паспорт оформляется на 10 лет, по личному заявлению.

Что делать, если потерян паспорт?

В случае потери или похищения паспорта:

Обратитесь в местную полицию для получения справки о потере/похищении. Подайте заявление в произвольной форме в консульство или ГП "Документ" вместе с другими необходимыми документами (паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и т.п.).

Полезные советы

Проверьте статус готовности : Вы можете проверить состояние оформления паспорта на сайте ДМС Украины .dmsu.gov.ua

: Вы можете проверить состояние оформления паспорта на сайте ДМС Украины .dmsu.gov.ua Два паспорта : Граждане Украины могут иметь до двух загранпаспортов одновременно. Если вы хотите оформить второй паспорт, сообщите об этом консульскому работнику перед подачей документов.

: Граждане Украины могут иметь до двух загранпаспортов одновременно. Если вы хотите оформить второй паспорт, сообщите об этом консульскому работнику перед подачей документов. Документы с оккупированных территорий : Если ваши документы выданы на временно оккупированных территориях, подготовьте дополнительные документы для подтверждения личности (например, водительские права, диплом и т.п.).

: Если ваши документы выданы на временно оккупированных территориях, подготовьте дополнительные документы для подтверждения личности (например, водительские права, диплом и т.п.). Оплата : Убедитесь, что ваша банковская карта разрешает платежи в гривнах, и проверьте лимиты для онлайн-платежей.

Вывод

Оформление загранпаспорта для украинцев в Европе в 2025 году стало доступнее благодаря расширению сети центров ГП "Документ" и консульских учреждений. Главное – предварительно записаться на прием, подготовить необходимые документы и учесть особенности для мужчин призывного возраста. Независимо от того, вы в Польше, Германии, Чехии или другой европейской стране, вы можете получить паспорт без возвращения в Украину, если вы соблюдаете все требования.