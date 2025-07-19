Як зробити закордонний паспорт українцю в Європі у 2025 році

Через повномасштабну війну багато українців виїхали за кордон, і питання оформлення закордонного паспорта стало особливо актуальним. У 2025 році українці, які перебувають у Європі, можуть оформити закордонний паспорт двома основними способами: через консульські установи України або через центри Державного підприємства "Документ" ("Паспортний сервіс"). У цій статті ми детально розповімо, як отримати закордонний паспорт, які документи потрібні, куди звертатися та які особливості слід врахувати, зокрема для чоловіків призовного віку.

Де можна оформити закордонний паспорт у Європі?

Українці можуть оформити закордонний паспорт у таких установах:

Консульські установи України у країні перебування (посольства або консульства). Центри "Паспортний сервіс" ДП "Документ", які працюють у таких країнах: Польща : Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав.

: Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав. Німеччина : Берлін, Кельн, Мюнхен.

: Берлін, Кельн, Мюнхен. Чехія : Прага.

: Прага. Словаччина : Братислава.

: Братислава. Іспанія : Мадрид, Барселона, Валенсія.

: Мадрид, Барселона, Валенсія. Італія : Мілан.

: Мілан. Туреччина: Стамбул.

Ці центри надають послуги з оформлення як закордонних паспортів, так і ID-карток, а також можливість одночасного оформлення обох документів.

Як записатися на прийом?

Для оформлення паспорта потрібен попередній запис:

У консульствах : Запис здійснюється онлайн через платформу "еКонсул" . Без запису прийом не проводиться

: Запис здійснюється онлайн через платформу "еКонсул" . Без запису прийом не проводиться У центрах ДП "Документ": Запис можливий через офіційний сайт підприємства в електронну чергу. У деяких центрах, наприклад у Варшаві, також доступна жива черга

Оформлення паспорта обов’язково вимагає особистої присутності, оскільки необхідно здавати біометричні дані (фото, відбитки пальців, підпис). Дистанційне оформлення неможливе.

Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта?

Для оформлення закордонного паспорта в Європі необхідно підготувати такі документи:

Заява-анкета – формується працівником установи під час прийому. Паспорт громадянина України (для осіб від 14 років) або свідоцтво про народження (для дітей до 14 років). Якщо свідоцтво видане іноземними органами, потрібен переклад на українську мову, завірений нотаріально. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) – за наявності. Попередній закордонний паспорт (якщо є, незалежно від строку дії чи зміни прізвища). У разі втрати або викрадення попереднього паспорта: Заява в довільній формі про втрату або викрадення.

Довідка з поліції іноземної країни, що підтверджує факт звернення щодо втрати/викрадення. Для осіб, які змінювали прізвище чи ім’я: Свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені або рішення суду (з перекладом на українську мову).

Внутрішній паспорт із внесеними змінами (якщо особа не знята з реєстраційного обліку в Україні). Для дітей до 16 років: Присутність одного з батьків із паспортом громадянина України.

Свідоцтво про народження або документ, виданий за кордоном (з перекладом).

Попередній закордонний паспорт дитини (за наявності).

Згода другого з батьків не потрібна, якщо він є іноземцем або особою без громадянства Для осіб до 12 років або тих, хто не може пересуватися через стан здоров’я: Одна фотокартка розміром 10×15 см для сканування (за наявності медичного висновку про необхідність термінового лікування за кордоном)

Якщо ви отримували документи на тимчасово окупованих територіях (Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей), рекомендується надати додаткові документи з фотозображенням (наприклад, попередній закордонний паспорт, дипломатичний паспорт тощо).

Особливості для чоловіків призовного віку (18–60 років)

Через воєнний стан в Україні для чоловіків призовного віку діють додаткові вимоги:

Перевірка військово-облікових даних: При зверненні до центрів ДП "Документ" працівники перевіряють інформацію в реєстрі "Оберіг". Якщо чоловік не перебуває на військовому обліку, його можуть автоматично поставити на облік без необхідності відвідувати ТЦК та СП в Україні чи проходити ВЛК. Після цього видається електронний військово-обліковий документ, і процедура оформлення паспорта продовжується.expert.in.uaunian.ua

Винятки : Чоловіки, які подали заяву на паспорт до 24 квітня 2024 року, можуть стати на військовий облік дистанційно без проходження ВЛК.

: Чоловіки, які подали заяву на паспорт до 24 квітня 2024 року, можуть стати на військовий облік дистанційно без проходження ВЛК. Обмеження: Оформлення паспорта може бути ускладненим для чоловіків, які перебувають у розшуку через порушення військового обліку або мають неуточнені військово-облікові дані.

Скільки коштує оформлення паспорта?

Вартість залежить від установи:

У консульствах : Сплачується консульський збір, розмір якого залежить від країни та типу послуги (зверніться до консульства для уточнення).

: Сплачується консульський збір, розмір якого залежить від країни та типу послуги (зверніться до консульства для уточнення). У центрах ДП "Документ": Оплата здійснюється на місці через онлайн-сервіс (Visa/Mastercard). Рекомендується мати картку українського банку, оскільки іноземні банки можуть мати обмеження для платежів у гривнях. У 2022 році в Україні адміністративний збір становив 1042 грн за оформлення протягом 20 робочих днів (352 грн – адміністративна послуга, решта – вартість бланка).

Скільки часу займає оформлення?

У консульствах : Виготовлення паспорта може тривати до 3 місяців через затримки з доставкою документів із України в умовах воєнного стану.

: Виготовлення паспорта може тривати до 3 місяців через затримки з доставкою документів із України в умовах воєнного стану. У центрах ДП "Документ": Термін залежить від країни, але зазвичай становить до 20 робочих днів для звичайного оформлення. Термінове оформлення (до 10 днів) можливе в окремих випадках, наприклад, для виїзду на лікування чи супроводу тяжкохворого.

Після виготовлення паспорта ви отримаєте SMS із запрошенням забрати документ.

Особливості для дітей

До 12 років : Біометричні відбитки пальців не потрібні. Потрібна одна фотокартка 10×15 см.

: Біометричні відбитки пальців не потрібні. Потрібна одна фотокартка 10×15 см. Від 12 років : Обов’язкова присутність дитини для здачі біометричних даних.

: Обов’язкова присутність дитини для здачі біометричних даних. До 16 років : Паспорт оформлюється на 4 роки, за заявою одного з батьків.

: Паспорт оформлюється на 4 роки, за заявою одного з батьків. Від 16 років: Паспорт оформлюється на 10 років, за особистою заявою.

Що робити, якщо втрачено паспорт?

У разі втрати або викрадення паспорта:

Зверніться до місцевої поліції для отримання довідки про втрату/викрадення. Подайте заяву в довільній формі до консульства або ДП "Документ" разом із іншими необхідними документами (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження тощо).

Корисні поради

Перевірте статус готовності : Ви можете перевірити стан оформлення паспорта на сайті ДМС України .dmsu.gov.ua

: Ви можете перевірити стан оформлення паспорта на сайті ДМС України .dmsu.gov.ua Два паспорти : Громадяни України можуть мати до двох закордонних паспортів одночасно. Якщо хочете оформити другий паспорт, повідомте про це консульського працівника перед поданням документів.

: Громадяни України можуть мати до двох закордонних паспортів одночасно. Якщо хочете оформити другий паспорт, повідомте про це консульського працівника перед поданням документів. Документи з окупованих територій : Якщо ваші документи видані на тимчасово окупованих територіях, підготуйте додаткові документи для підтвердження особи (наприклад, водійське посвідчення, диплом тощо).

: Якщо ваші документи видані на тимчасово окупованих територіях, підготуйте додаткові документи для підтвердження особи (наприклад, водійське посвідчення, диплом тощо). Оплата: Переконайтеся, що ваша банківська картка дозволяє платежі в гривнях, і перевірте ліміти для онлайн-платежів.

Висновок

Оформлення закордонного паспорта для українців у Європі у 2025 році стало більш доступним завдяки розширенню мережі центрів ДП "Документ" і консульських установ. Головне – заздалегідь записатися на прийом, підготувати необхідні документи та врахувати особливості для чоловіків призовного віку. Незалежно від того, чи ви в Польщі, Німеччині, Чехії чи іншій європейській країні, ви можете отримати паспорт без повернення в Україну, якщо дотримаєтеся всіх вимог.