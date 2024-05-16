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Как работники ТЦК будут проверять документы с 18 мая: о чем следует знать мужчинам

Игорь Романько

Как работники ТЦК будут проверять документы военнообязанных с 18 мая
Как работники ТЦК будут проверять документы военнообязанных с 18 мая

С 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации, призванный усовершенствовать систему военного учета и мобилизационных мероприятий. Закон предусматривает ряд изменений, касающихся как сотрудников ТЦК и СП, так и военнообязанных мужчин.

Об этом пишет novyny.live. Знание своих прав и обязанностей поможет защитить себя в сложной ситуации. Всегда обращайтесь с представителями власти вежливо и уважительно. В случае конфликтной ситуации сохраняйте спокойствие и старайтесь решить ее мирным путем.

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Вот некоторые из ключевых изменений:

  • Проверка документов: Сотрудники ТЦК и СП имеют право остановить военнообязанного мужчину и проверить его документы, в частности, военный билет.
  • Задержание: Задержание военнообязанных возможно только в двух случаях:
    • Если он объявлен в розыск.
    • Если он нарушил правила мобилизационного учета.
    • Задержание должно производиться только сотрудниками полиции, а не ТЦК и СП.
  • Вручение повесток: Закон не запрещает заполнение бланков на месте, но рекомендуется вручать уже заполненные повестки.

Что советуют юристы:

  • Носить военный билет: Военнообязанные мужчины должны всегда иметь при себе военный билет, чтобы избежать проблем при встрече с представителями ТЦК и СП.
  • Знать свои права: При задержании или незаконном вручении повестки важно знать свои права и уметь их защитить.
  • Собирать доказательства: Если вы стали свидетелем или жертвой нарушения закона, рекомендуется фиксировать это видео и обращаться в правоохранительные органы.

Важно:

  • Эта информация общедоступна и не может быть использована как юридическая консультация.
  • В случае возникновения вопросов мобилизации или военного учета рекомендуется обращаться к юристу.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, о чем следует знать мужчинам об усилении мобилизации с 18 мая.

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