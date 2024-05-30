Как получить жилищную субсидию тем, кому раньше отказали из-за долгов
Согласно обновленной информации от Пенсионного фонда Украины, граждане, которым было отказано в назначении жилищной субсидии из-за наличия задолженности по ЖКУ, теперь могут повторно подать заявку на получение помощи.
Для этого им необходимо документально подтвердить уплату задолженности, заключить договор о реструктуризации задолженности или обжаловать задолженность в порядке, если они ее не признают.
Читайте также: Притула выставил на аукцион "карту Буданова" с разделенной рф
Важно:
- Если вопрос задолженности будет решен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет назначена с 1 мая 2024 года.
- Вопросы причин возникновения и порядка погашения задолженности по ЖКУ следует решать с предприятиями-предоставителями услуг.
Напоминаем:
- С июня 2024 некоторые категории украинцев должны повторно подать заявку на получение жилищной субсидии и льгот.
Как подать заявку на субсидию:
- Заявление на получение жилищной субсидии может быть подано в органы социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП.
- Заявление также можно подать онлайн через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Действие".
Необходимые документы:
- Документ, удостоверяющий личность;
- Идентификационный код;
- Справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы;
- документы, подтверждающие право пользования жильем;
- Документы, подтверждающие наличие задолженности (при наличии).
Ранее мы сообщали, можно ли не платить за доставку газа.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!