Как получить пенсионные выплаты через банк: требования к счетам

Какие требования к счетам пенсионеров, получающих выплату через банк

В Украине пенсию можно получать двумя способами: через отделение АО "Укрпочта" или через банк. Выбирать, какой именно способ вам более удобен, можно самостоятельно.

В статье на сайте 24tv.ua рассказали о том, как получать пенсию через банк. Помните, что своевременное получение пенсии зависит от правильности оформления ваших банковских данных.

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Требования к банковскому счету

Чтобы получать пенсию через банк, вам нужен специальный банковский счет для пенсионных и социальных выплат.

Этот счет должен отвечать следующим требованиям:

Открыт в одном из уполномоченных банков Украины.

Специально предназначенный для зачисления пенсионных и других социальных выплат.

Активный.

Важно!

Тем пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, выплаты производятся исключительно через АО "Ощадбанк".

Как указать номер счета

При подаче заявления на назначение или перерасчет пенсии номер счета для его зачисления должен быть указан в международном формате IBAN.

IBAN состоит из 29 символов.

Получить IBAN можно:

Через мобильное приложение вашего банка.

В отделении банка.

Изменение банковских данных

Если в ваших банковских данных что-нибудь изменится (например, вы изменили номер телефона или закрыли старый счет), вам обязательно нужно сообщить об этом Пенсионному фонду.

Это необходимо сделать, чтобы вы и дальше вовремя получали пенсионные выплаты.

Сообщить Пенсионный фонд об изменении банковских данных можно:

Удаленно через портал электронных услуг ПФУ.

Лично обратившись в любое отделение ПФУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.

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