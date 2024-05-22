Як отримати пенсійні виплати через банк: вимоги до рахунків

В Україні пенсію можна отримувати двома способами: через відділення АТ "Укрпошта" або через банк. Обирати, який саме спосіб вам зручніший, можна самостійно.

У статті на сайті 24tv.ua розповіли про те, як отримувати пенсію через банк. Пам'ятайте, своєчасне отримання пенсії залежить від правильності оформлення ваших банківських даних.

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Вимоги до банківського рахунку

Щоб отримувати пенсію через банк, вам потрібен спеціальний банківський рахунок для пенсійних та соціальних виплат.

Цей рахунок має відповідати таким вимогам:

Відкритий в одному з уповноважених банків України.

Спеціально призначений для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат.

Активний.

Важливо!

Тим пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, виплати здійснюються виключно через АТ "Ощадбанк".

Як вказати номер рахунку

При поданні заяви на призначення або перерахунок пенсії номер рахунку для її зарахування повинен бути вказаний у міжнародному форматі IBAN.

IBAN складається з 29 символів.

Отримати IBAN можна:

Через мобільний додаток вашого банку.

У відділенні банку.

Зміна банківських даних

Якщо у ваших банківських даних щось зміниться (наприклад, ви змінили номер телефону або закрили старий рахунок), вам обов'язково потрібно повідомити про це Пенсійний фонд.

Це необхідно зробити, щоб ви й надалі вчасно отримували пенсійні виплати.

Повідомити Пенсійний фонд про зміну банківських даних можна:

Дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.

Особисто звернувшись до будь-якого відділення ПФУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.

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