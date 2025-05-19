Кадырову надоело быть главой Чечни

Зачем глава Чечни Рамзан Кадыров впервые за долгое время заговорил о своей возможной отставке?

Первый сценарий — это, по сути, попытка снова заявить о себе. Показать российской власти: "Я вам все еще нужен". Он может разыгрывать ситуацию по шаблону "я ухожу — убедите меня остаться". Тогда звучат просьбы остаться, он "колеблется", но в итоге, мол, "по вашей просьбе — останусь". Это автоматически усиливает его позиции в российской вертикали власти: он становится незаменимым.

Такое уже бывало — если не ошибаюсь, раз шесть или семь он заявлял, что устал, хочет уйти, и каждый раз в итоге оставался. Похоже на игру: "уговорите меня", а заодно — дайте "плюшки". Ему, возможно, уже надоело быть просто главой Чечни — хочется чего-то большего. Эмираты, Rolls-Royce, икра, золото — уже не интересно, все это уже было. А теперь нужен "новый уровень".

Второй вариант — он мог действительно попросить об "эвакуации", например, по состоянию здоровья. Судя по слухам и внешнему виду, он может быть не в лучшей форме. Ранее ходили слухи о проблемах с почками, о госпитализации, да и выглядит он неважно.

Другой косвенный сигнал — активное медийное появление его сына, Адама Кадырова. При том, что его интеллектуальные способности, мягко говоря, под вопросом, он все чаще награждается орденами — как в Чечне, так и в других мусульманских республиках РФ (Башкортостан, Ингушетия и т.д.). Такое ощущение, что его готовят на "трон". Он также участвует в награждении солдат, воюющих против Украины, занимает пост начальника отдела обеспечения службы безопасности президента Чечни. Сейчас он фактически — второй человек в публичной хронике после отца. Возможно, это и есть подготовка к транзиту власти.

Если это все-таки произойдет, и Рамзан Кадыров действительно уйдет, то Адаму Кадырову сейчас 18 лет. Согласно российскому законодательству, он не может стать главой республики до 30 лет. Рамзан Кадыров, до того как официально возглавить Чечню после гибели своего отца Ахмата Кадырова (на стадионе в Грозном), несколько лет был, по сути, "кронпринцем". Он не был на должности, но был регент из Москвы – людей, которые номинально были главами Чечни, но по факту всем заправлял Рамзан Кадыров. Такой же сценарий вполне возможен и с Адамом – в ближайшие 10–12 лет, пока он не достигнет "положенного" возраста, Адам может быть неформальным наследником при номинальном руководителе. То есть Москва может назначить регента, а управлять Чечней фактически будет сын Кадырова.

В свое время Рамзану Кадырову удалось удержать Чечню в "ежовых рукавицах", не дать ей развалиться или скатиться в хаос во многом благодаря активной поддержке из Москвы — как финансовой, так и силовой. Он жестко боролся с "сепаратистами" (как Кадыров их называл). Хотя, напомню, в первую чеченскую войну он и его отец, Ахмат Кадыров, воевали на стороне чеченцев против федеральных сил. Лишь во вторую войну Ахмат Кадыров перешел на сторону Кремля, стал муфтием Чечни и начал войну против своих бывших союзников.

У Адама Кадырова нет ни такого жизненного опыта, ни авторитета. Он молод, по сути — ребенок с "золотой ложкой во рту". Пока его деятельность сводится к показушным выступлениям: стрельбе по мишеням в Университете спецназа, вручению наград и пиару. Его хвалят, аплодируют — но это, скорее, создание образа, чем проявление реального лидерства. Хватит ли у него сил и ресурсов, чтобы удержать Чечню от внутреннего раскола и нестабильности? Это риторический вопрос, на который сейчас невозможно дать однозначный ответ.

Тем более, что многое в Чечне держится на личной харизме Рамзана Кадырова (какой бы она ни была). Кроме того, он расставил на ключевые позиции своих родственников и представителей разных кланов. Многие из них недовольны, но молчат — ведь любое инакомыслие может стоить должности, ресурсов, а порой и жизни.

Если предположить, что Адам Кадыров станет не формальным главой, а условным "кронпринцем", сможет ли он удержать Чечню? Я думаю, что не сможет. Во-первых, в регионе существует масса латентных конфликтов, которые пока тлеют под поверхностью. Один из таких — с Сулейманом Керимовым, одним из богатейших людей в России. У него давний и серьезный конфликт с Кадыровыми.

Во-вторых, силовики тоже помнят, кем был Рамзан Кадыров в первой чеченской войне и в каком возрасте он впервые убивал российских военнослужащих.

Если Кадыров уйдет, то кресло под Путиным хоть и не зашатается, но Чечня станет более уязвимой. Мы не знаем, какие силы будут воздействовать на Адама Кадырова. Если это будут только внутренние силы, без влияния извне — возможно, ничего критического не произойдёт. Да, будет сложно удерживать, возможно, придётся делиться ресурсами, перераспределять потоки и должности, но серьёзных потрясений может и не быть. Турбулентность — да, но не катастрофа.

Если же вмешаются внешние силы — например, Украина или ближневосточные группировки — тогда возникает вопрос: сможет ли Адам Кадыров удержать ситуацию или всё посыплется? Это зависит от множества факторов. Простой пример — падение Чаушеску. Всё началось с незначительного события в одном румынском городе и всего за пару недель режим рухнул.

У Кадырова может быть аналогичная ситуация. Один неожиданный всплеск, который он не сможет погасить ни харизмой, ни верностью силовиков — и всё может пойти по наклонной. Но не стоит забывать: российские силовики вполне могут попытаться усилить контроль над Чечнёй, добившись большего подчинения.

Сейчас Чечня — это регион с привилегированным статусом: Кадыров имеет. Право встречается с Путиным чаще других губернаторов, чеченские силовики имеют практически неограниченные полномочия, в регионе отсутствует ротация силовиков — чего нет больше нигде.

Такой статус вызывает раздражение у других регионов и структур. Если начнётся перераспределение, это будет вполне реалистичный сценарий. Что может ускорить процесс? Самый очевидный фактор — смерть Рамзана Кадырова. Если он уйдёт внезапно, события будут развиваться стремительно. Даже если он будет угасать медленно, это ослабит его контроль, и начнётся борьба за власть. Попытается ли он передать всё сыну? Захотят ли другие кланы вмешаться? Какие требования выдвинут силовики? Здесь есть очень много неизвестных.

Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ, специально для Главреда