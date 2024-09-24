К чему приведет решение Путина увеличить армию

Военный преступник, находящийся в розыске Международного уголовного суда, и по совместительству президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность вооруженных сил РФ до 2 389 130 человек, из которых полтора миллиона – это военнослужащие. Иными словами, последних будет больше на 180 тысяч. Но с чем это связано и к чему приведет? Давайте разберемся.

Много или мало?

Когда был принят этот указ, первое, о чем заговорили эксперты, это о попытке Путина компенсировать людские потери в ходе кампании 2024 года. Но это даже на уровне банальной логики не соответствует действительности.

В настоящее время средний показатель потерь личного состава российских оккупационных войск в месяц держится в пределах 35 тысяч тел. В свою очередь каждый месяц в России в рамках мобилизационных процессов привлекается от 35 до 40 тысяч человек, что полностью компенсирует ежемесячные потери оккупантов и иногда даже позволяет формировать резервы.

Поэтому версия о том, что эти 180 тысяч компенсируют потери, не соответствует действительности. Компенсация осуществляется каждый месяц, а это – именно увеличение российской армии.

Что такое 180 тысяч военных, если рассматривать такое количество как штатную единицу – формирование? Это 225 полноценных батальонных тактических групп. Для комплектации 225 БТГр, дабы они эффективно решали боевые задачи в наступлении и обороне, необходимо до 2475 танков, 7425 боевых бронированных машин, не менее 2700 артиллерийских систем и прочей техники и вооружений.

На сегодняшний день у военно-промышленного комплекса России нет возможности укомплектовать такое количество полноценных БТГр, хотя справедливости ради стоит отметить, что российская армия от такого формирования, как БТГр, стала отходить еще во второй половине 2022 года. Именно тогда нехватка и дефицит техники стали критически влиять на способность РОВ проводить масштабные наступательные кампании и вынудили их перейти к локальному формату ведения боевых действий.

В настоящее время российские формирования имеют дефицит основных боевых танков (ОБТ) около 50%, дефицит ББМ составляет 60-70% и так далее. Вот и возникает вопрос: а новые подразделения какой уровень дефицита будут иметь? И если их будут комплектовать, то что будет с комплектацией уже имеющихся – с учетом только нарастающей проблематики поставки в войска техники?

Ответ прост: дефицит техники будут компенсировать людским ресурсом.

Вместо танков тушки

В октябре 2022 года, когда российское командование приняло решение отказаться от классической БТГр, я отмечал, что армия страны-агрессора поступательно превращается в маршевый батальон. И с каждым годом, с каждым месяцем РОВ приближаются к такому состоянию все ближе и ближе – по мере доминирования и поглощения людской массой самой техники.

Выше я указал, что 180 тысяч тел – это для 225 батальонных тактических групп фактически 2475 танков. Одна БТГр – это в среднем 800 человек личного состава, штатно должна комплектоваться ротой танков – 11 единиц. То есть на один танк приходится 72 человека, или, грубо говоря, рота. Аналогичная пропорция и на три ББМ.

То есть людским ресурсом будут компенсировать среднюю нехватку техники в РОВ, окончательно выводя армию на уровень маршевого батальона.

В 2025 году кризис с компенсацией техники в российских оккупационных войсках достигнет своего пика и именно к этому готовят армию РФ.

Это, в свою очередь, переформатирует ведение боевых действий со стороны Сил обороны Украины, поскольку будет требовать применения большего количества средств поражения, работающих по площади, а не точечно. Но это уже тема для совсем другого материала.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".