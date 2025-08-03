ITA Airways продолжает сотрудничество с Венецианским кинофестивалем до 2027 года

82-й Венецианский международный кинофестиваль запланирован на 27 августа – 6 сентября и снова состоится на историческом острове Лидо в Венеции. ITA Airways третий раз подряд выступит официальным авиаперевозчиком мероприятия, укрепляя свой имидж бренда, сочетающего путешествия с культурными событиями. Обновленное партнерство с Биеннале помогает авиакомпании оставаться в центре внимания во время одного из самых известных международных мероприятий Италии.

Это соглашение демонстрирует, что ITA Airways формирует свой имидж, отражая итальянскую культуру и ценности, позиционируя себя как нечто большее, чем просто транспортная компания. Сотрудничество с известной культурной организацией помогает авиакомпании поддерживать видимость в ключевых областях, таких как туризм, медиа и глобальный бизнес. Этот шаг является частью более широкой тенденции среди европейских национальных авиаперевозчиков, которые вовлекаются в крупные культурные события, чтобы представить себя как больше, чем просто авиакомпании.

"Быть официальным авиаперевозчиком 82-го Венецианского международного кинофестиваля – La Biennale di Venezia – это для нас гораздо больше, чем просто партнерство, это честь и настоящая дань одному из самых иконических мероприятий в мире в городе – Венеции – которое объединяет все ключевые элементы, которыми славится наша страна – история." – Йорг Эберхарт, генеральный директор и главный менеджер ITA Airways

Для ITA Airways фестиваль способ подчеркнуть свою культурную вовлеченность и наладить более глубокую связь с аудиторией, а не только продвигать свои услуги. Имерсивная инсталляция на Венецианской Лидо сочетает визуальные, звуковые и нарративные элементы, чтобы отпраздновать магию кино, а также показать, как авиаперелеты помогают людям преодолевать эмоциональные и физические расстояния. Эта стратегия позволяет ITA Airways ассоциировать свой бренд с широко признанными элементами итальянской культуры, такими как творческое выражение и международное влияние.

Инсталляция на Лидо демонстрирует, как кино и авиаперелеты пробуждают любопытство и побуждают людей открывать и наслаждаться новыми уголками мира на свой манер. Концепция этого года поощряет посетителей исследовать идею путешествий через иммерсивный звук и элементы, вдохновленные кино, представляя бортовые услуги авиакомпании как часть высококлассного, эмоционально насыщенного путешествия. Инсталляция открыта для всех, но также ненавязчиво передает брендовое сообщение авиакомпании международным посетителям, интересующимся культурой и искусством.

Для многих посетителей Венеции во время фестиваля доступ к интернету является критически важным для навигации событиями, бронированием жилья и наблюдением за медиа-обновлениями. Именно поэтому цифровые решения, такие как eSIM, становятся все более полезными для путешественников. Международные поставщики eSIM, такие как GigSky, предлагают мобильную связь через гибкие тарифные планы, которые можно активировать по прибытии. Кроме того, владельцы карт Visa из стран Америки могут сэкономить на расходах на связь, используя бесплатные пакеты данных объемом 1 ГБ или 3 ГБ на срок до 15 дней, что позволяет оставаться онлайн без необходимости в местных SIM-картах или дорогостоящих роуминговых тарифах.

В более широком контексте партнерство демонстрирует, как современные авиакомпании становятся частью всеобщего стиля жизни и опыта путешественников, а не только сосредотачиваются на перелетах. ITA Airways продолжает формировать свою идентичность как нечто большее, чем просто перевозчик, сочетая путешествия с культурным выражением через сезонные меню от шеф-поваров со звездами Мишлен и сотрудничество с итальянскими дизайнерами над интерьерами салонов и униформой персонала. Благодаря этим усилиям авиакомпания укрепляет свой статус средством транспорта и символа итальянского совершенства.