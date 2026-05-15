Иранская ловушка. Как война на Ближнем Востоке добивает экономику России

Сегодня стало понятно, что США не хотят влезать в масштабную войну с наземной операцией в Иране. Но и выйти из войны проигравшими США не могут себе позволить.

Ситуацию в Иране российские СМИ и власти долго использовали для поддержания веры в российскую экономику, и давали высокие цены на нефть как спасительное круг для россиян. Впрочем, вариантов развития событий вокруг Ирана сейчас всего два:

Быстрые мирные договоренности США и Ирана с открытием Ормуза. В таком случае на рынок поступит нефть из 1600 танкеров, которая будет способна сильно ударить по ценам на нефть и сжиженный газ. К эффекту прибавляется вышедшая из ОПЕК+ нефть из ОАЭ+ и желание других стран Ближнего Востока нарастить добычу, чтобы компенсировать три месяца ограниченного экспорта из региона. Это вариант, который за три-четыре месяца приведет к летальному исходу для системы государственных финансов РФ. Долгий конфликт с периодическим открытием и закрытием Ормуза, который приведет к сильному охлаждению мировой экономики, основными бенефициарами которой являются США, КНР и ЕС. Охлаждение экономики всегда сопровождается падением спроса на нефть, и этот процесс уже начался. Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 года.

Оба сценария для РФ плохие, но первый хуже, поскольку предполагает моментальный острый кризис. Второй вариант предусматривает проблемы в экономике из-за глобального кризиса и падения спроса на энергоносители.

В обоих случаях экономисты в качестве "лекарства" прописывают РФ сократить расходы бюджета, но (как показал первый квартал) сделать это они не могут без окончания войны в Украине. Признать же, что РФ финансово уже не тянет эту войну, путинская команда не спешит.