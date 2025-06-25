Иран-Израиль: итоги странной войны

Недавнее обострение между Ираном и Израилем, которое можно осторожно назвать 12-дневной войной, завершилось так же внезапно, как и началось. Масштабного регионального пожара удалось избежать, но ключевые проблемы не только не были решены, но и, возможно, усугубились.

Для Украины эта ситуация несет как краткосрочные выгоды, так и важнейшие стратегические уроки на будущее.

Цели сторон и провал дипломатии

Чтобы понять логику конфликта, следует упомянуть глобальные цели ключевых игроков в регионе.

Иран. Режим аятол стремится к экспорту исламской революции, рассматривая Израиль как инородное тело на Ближнем Востоке и сражаясь за региональное доминирование с Саудовской Аравией и Турцией. Израиль. Его главная задача – систематическое ослабление иранского режима, его прокси-сил и долгосрочной способности наносить вред. США (администрация Трампа). Основная цель заключалась не столько в ближневосточных делах, сколько в глобальном противостоянии с Китаем. Вашингтон рассматривал Иран как важный элемент китайского влияния и стремился либо устранить режим, либо вынудить его подписать новое ядерное соглашение.

Попытки администрации Трампа достичь нового соглашения провалились. Привлечение России как посредника и ультимативный тон не принесли результата, ведь у Ирана не было причин идти на уступки. Это создало основу для военного сценария.

Ход конфликта

Израиль нанес мощный первый удар, продемонстрировав неэффективность российских систем ПВО в Иране и полное преимущество в воздухе. Иранская авиация, лишенная поддержки со стороны российских или китайских самолетов радиолокационной разведки, оказалась фактически слепой.

Однако Израиль имеет ограниченные ресурсы для ведения затяжной войны и не мог нанести решающий удар самостоятельно, рассчитывая на полноценную поддержку США. Эта поддержка оказалась иллюзией. Вместо масштабной операции, обескровившей режим или его ядерную программу, Америка ограничилась несколькими ударами по ядерным объектам, быстро объявила о победе и начала призывать к деэскалации. Когда Израиль попытался продолжить операцию, Трамп – воспользовавшись номинальностью ответа Ирану – заблокировал эту инициативу. Может быть, не без влияния Китая.

Для Украины результат конфликта принес несколько положительных моментов:

Нефтяной шок не случился. Ормузский пролив не заблокирован, цены на нефть стабилизировались. Это создает условия для пересмотра потолков на российскую нефть и введения новых санкций. Внимание США возвращается в Европу. Пока ближневосточный фронт заморожен, у администрации США будет меньше поводов отвлекаться от российско-украинской войны. Иран ослаблен. Нанесенный ущерб заставит Тегеран сосредоточиться на восстановлении, что может ослабить его связи с Россией.

Однако для региона и мира ситуация стала еще опаснее:

Иранская ядерная программа не разрушена. Американская разведка признает, что решающий ущерб нанесен не был. Теперь, после прямого столкновения, мотивация Ирана получить ядерное оружие только возросла. Они могут как ускорить свои разработки, так и попытаться купить технологии, например, у КНДР. Радикалы в Иране усилили позиции. Они получили доказательство, что попытки договориться с Западом бессмысленны, а единственный путь – это сила. Режим аятолла устоял. Пережив прямую конфронтацию, он приобрел дополнительную легитимность в глазах других радикальных движений по всему миру.

Главный урок этой истории – опасность незавершенных решений и непоследовательной стратегии.

Режим Путина, хотя и гораздо менее устойчив идеологически, чем иранский, значительно агрессивнее. Мы не имеем права выпустить его из войны на компромиссных условиях, которые позволят ему восстановить силы, чтобы оставаться угрозой для Европы.

Пример Ирана в очередной раз показал, что администрация Трампа не способна на последовательную политику. Поэтому в вопросах сдерживания России ответственность за сохранение давления и последовательности будет лежать на плечах Украины и Европы. И именно об этом мы должны говорить с нашими партнерами в преддверии саммита НАТО.