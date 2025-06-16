Появились интересные данные о финансовой глубине российского Z-волонтерства.

"Верстка" проанализировала 75 крупнейших активных военных ТГ каналов, по поводу объявленных собраний на разнообразные потребности для армии РФ.

Суммы денег собранных "простыми россиянами" на нужды собственной армии по годам (закрытое собрание) действительно впечатляют.

Для более простого восприятия цифр перевел по текущему курсу в доллары США:

2022 – $47 млн.;

2023 – $497,2 млн.;

2024 – $150 млн.

Важно: это МИНИМАЛЬНО подтвержденные цифры закрытого собрания, а на самом деле они могут быть гораздо больше.

С позитива: в 2024 году сумма средств собранных гражданскими для армии РФ уменьшилась почти в 3 раза.