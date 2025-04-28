Индия и Пакистан: спор, превратившийся в вечную войну

Почему очередное обострение между двумя ядерными государствами имеет значение для всего мира?

К счастью, пока ситуация не перешла в великую войну, но это еще раз напоминает, насколько хрупок современный мир и сколько существует регионов, где может вспыхнуть большая война – даже масштабнее российско-украинской.

Что произошло? Очередное обострение между Индией и Пакистаном началось после теракта в индийской части Кашмира.

Погибли 26 индийцев и один непальский турист – это самый масштабный теракт в Индии с 2008. Терроризм – и индуистский, и исламский, и сикхский, и тамильский – к сожалению, является частью индийской истории.

Немного истории. Когда Великобритания уходила из Индии, она провела поспешное и непродуманное распределение территории на мусульманский Пакистан и индуистскую Индию. Основным критерием распределения была религия правителя княжества, а не населения.

В Джамму и Кашмире большинство населения были мусульмане, но правитель был индуистом, поэтому возник спор, переросший в вечную войну.

Кашмир – спорная территория сразу для трех стран: Индии, Пакистана и Китая.

В 1960-х Пакистане и Китай свои споры разрешили: Пакистан передал спорную часть Китая. Другая часть, которую Индия считает своей, контролирует Китай – так называемый Аксай-Чин.

В споре с Индией Пакистан давно применяет гибридную стратегию: формально не признавая участия в конфликте, но допуская деятельность террористических группировок на своей территории. Но в последние годы контроль Пакистана над этими группировками значительно ослаб.

Пакистан сегодня сильно экономически и политически зависит от Китая. А в Индии руководит крайне националистическое правительство, которое пытается сшить невероятно разнообразную страну на основе одного языка и одной религии, что для Индии слишком рискованно.

Поэтому правительство Моди может искать "внешний враг" для консолидации общества, которое остается очень мозаичным. Китай рассматривает Индию как главного конкурента в Азии и продолжит использовать Пакистан для давления на Индию.

Почему война могла разразиться? Теракт в Кашмире стал поводом для Индии выдвинуть Пакистану ультиматум.

Перекрытие Инда могло повлечь за собой кризис в сельском хозяйстве, проблемы с электроэнергией, дефицит питьевой воды для населения Пакистана. Фактически, это мог быть casus belli.

Риски глобальной войны. Обе страны имеют ядерное оружие.

И это уже – о потенциальных миллионах жертв. И если бы война вспыхнула, она бы затронула мировую продовольственную безопасность – из-за риска голода в Пакистане, а также риска для производства в индийском Пенджабе – главном центре выращивания пшеницы в мире.

Мировые цены на еду взлетели бы, что бы ударило по политической стабильности, особенно в Африке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии.

Пока обострение удалось приостановить. Пакистан уничтожил лидера Армии праведников, ответственной за теракт.

К счастью, на сегодняшний день прямого столкновения удалось избежать. Но потенциальная большая война между Индией и Пакистаном остается серьезной угрозой для мировой стабильности.

Будем следить за развитием событий, потому что кризис такого масштаба может иметь последствия еще более масштабные, чем российско-украинская война.