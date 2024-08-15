Идеальный завтрак из лаваша

Если вы думаете, что уже попробовали все возможные комбинации для этого универсального продукта, то держитесь покрепче — на подходе рецепт №1501

Такой лаваш точно порадует вас и добавит энергии и удовольствия на целый день.

Ингредиенты:

• Тунец;

• Фасоль готова;

• Помидор;

• Лук;

• Кинза;

• Специи, соль, перец;

• Масло;

• Лаваш;

• Моцарелла;

• Яйцо вареное.

Способ приготовления:

1. Для салата смешать тунец, фасоль, порезанный помидор, лук, кинзу, специи и растительное масло.

2. Моцареллу порвать на кусочки, яйцо порезать на пластины.

3. На лаваш выложить слоями: творог, салат, яйцо, посолить и поперчить, и снова творог. Сложить вдвое.

4. Небольшое количество растительного масла разогреть на сковороде.

5. Жарить лаваш с обеих сторон до золотистой и хрустящей корочки.

Украсить авокадо по желанию.