Hyatt открывает новый отель в районе Экспо в Шанхае

Hyatt Hotels Corporation вместе с Shenzhen Yuen Kai Hotel Management Co., Ltd. открыли отель Mumian Shanghai Expo в районе Экспо в Пудуне 1 августа 2025 года. Отель расположен у реки Хуанпу, окружен пешеходными дорожками и достопримечательностями поблизости. Его расположение обеспечивает путешественникам быстрое сообщение с другими районами города с помощью метро и такси, что делает его практичным как для коротких визитов, так и длительного пребывания в Шанхае.

Отель насчитывает 332 номера и апартаменты с обслуживанием. Путешественники могут ожидать:

Современные интерьеры с элементами традиционного шанхайского дизайна

Номера с широкими видами на город

Светлые и просторные общественные зоны отдыха

Центральное расположение вблизи культурных и развлекательных мест, где легко добраться до активностей на свежем воздухе, ресторанов и оживленных общественных зон.

В нескольких шагах от отеля гости могут исследовать набережную Хуанпу, длинную променаду, популярную для утренних пробежек, велопрогулок и вечерних прогулок с панорамными видами на горизонт Лудзяцзуй через реку. Короткая прогулка приведет к Экспо Культурному парку, просторному зеленому оазису с озерами, затененными дорожками, местами для пикников и частыми событиями под открытым небом, что дарит посетителям спокойный перерыв от шумных городских улиц, оставаясь вблизи района Экспо.

Недалеко, в нескольких минутах ходьбы, расположена Шибо Фуд Стрит, усыпанная маленькими закусочными и оживленными уличными киосками, которые предлагают классические шанхайские блюда, паровые пельмени и другие местные деликатесы. Площадь Mercedes Benz Arena поблизости также привлекает посетителей, принимая концерты, спортивные мероприятия, сезонные рынки, временные кафе под открытым небом и небольшие ярмарки ремесленников, отражающие оживленную атмосферу города.

Вид на горизонт Лудзяцзуй вблизи района Экспо. Источник: unsplash Вид на горизонт Лудзяцзуй вблизи района Экспо. Источник: unsplash

Появление Mumian Shanghai Expo добавило новую опцию для путешественников, которые хотят остановиться в хорошо соединенной части города, не удаляясь от повседневной жизни Шанхая. Этот новый вариант обитания позволяет путешественникам легко совмещать городские прогулки, гастрономические приключения и ближайшие активности прямо в сердце района Экспо. При появлении новых мест для проживания в этой местности посетители могут планировать свои поездки с большей гибкостью и проводить больше времени, исследуя Шанхай пешком.