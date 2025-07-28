Художественные галереи в Амстердаме: топ-12 известных локаций для посещения

Столица Нидерландов переполнена искусством – от увлекательного дизайна самого города до многочисленных музеев, демонстрирующих классические и современные шедевры. В Амстердаме разбросаны много интересных локаций, от небольших коммерческих пространств, где молодые художники могут представлять себя, до международно признанных проектов. Список событий и выставок постоянно обновляется и расширяется, а большинство заведений открыты широкой публике. Художественный список столицы чрезвычайно широк, ведь включает самые эклектичные коллекции, которые хотят увидеть своими глазами ценители со всего мира.

Если вы путешествуете в яркую столицу Нидерландов, следующий список лучших художественных галерей Амстердама поможет вам познакомиться с культурным кодом города и страны в целом.

1. Рейксмузей (Rijksmuseum)

Нидерландский национальный музей. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Нидерландский национальный музей. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Открытый в 1885 году этот знаменитый музей и галерея искусств Амстердама содержит самую большую коллекцию искусства и артефактов в Нидерландах. В частности, в Рейксмузее хранятся 24 работы Вермера и 82 работы Рембрандта. Музей создал архитектор Питер Кейперс. В 80-ти галереях можно ознакомиться с 800-летней историей нидерландского искусства. Рейксмузей также представляет уникальные исторические объекты, азиатское и декоративное искусство, для которого есть отдельный павильон.

Среди самых известных шедевров:

Ночной дозор Рембрандта, которая сейчас тщательно реставрируется;

Женщина, читающая письмо и Молочница Вермера;

шедевры Яна Стена, Франса Халса и многое другое.

Если вы направляетесь в Рейксмузей, будьте готовы провести по меньшей мере несколько часов, а лучше целый день, чтобы ознакомиться с большим количеством шедевров.

Адрес : Museumstraat 1, 1071 CX Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.rijksmuseum.nl

2. Музей Ван Гога (Van Gogh Museum)

В этой знаменитой художественной галерее Амстердама представлено более 200 картин и 500 рисунков Ван Гога, узнаваемых благодаря уникальной палитре с преобладанием Желтого и синего цвета и широким мазкам. Кроме работ самого известного художника не только Нидерландов, но и мира, здесь проводятся временные выставки, посвященные его современникам или художникам, подвергшимся его влиянию. Следует отметить, что билеты в Музей Ван Гога необходимо бронировать как можно раньше, ведь спрос на это культурно-образовательное заведение очень высок.

Адрес : Museumplein 16, 1071 DJ Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.vangoghmuseum.nl

3. Европейский исторический музей (Joods Historisch Museum)

В старом квартале четыре бывших синагоги сейчас являются частью музея и галереи Амстердама, которые демонстрируют богатую историю иудаизма в Нидерландах через фотографии, картины и другие религиозные артефакты.

Европейский исторический музей был основан в 1987 году. Его постоянные выставки посвящены нидерландской иудейской культуре и религиозным практикам. К примеру, одна из экспозиций сочетала современные произведения искусства с древними текстами, чтобы представить увлекательный взгляд на мистицизм.

В музее есть детское крыло с интерактивными экспонатами. Здесь всегда звучит ненавязчивая музыка, а юные посетители могут узнать важные аспекты иудейской культуры через игру.

Адрес : Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.joodsmuseum.nl

4. Музей Амстердама (Amsterdam Museum)

Истории из прошлого. Источник: https://www.amsterdammuseum.nl/ Истории из прошлого. Источник: https://www.amsterdammuseum.nl/

Исторические музеи по всему миру могли бы последовать примеру Музея Амстердама. Здесь все экспонаты представлены так, что заведение можно назвать развлекательным и культурно-образовательным. Первым экспонатом галереи являются сами здания - уникальные лабиринтные структуры XVI-XVII веков, построенные на месте монастыря, датированного 1414 годом.

Выставки также заслуживают внимания. Как только посетители входят, их приглашают в хронологическое путешествие по богатым прошлым столице благодаря многочисленным археологическим находкам. Например, вы можете увидеть обувь, которой более 700 лет! Такого увлекательного урока истории у вас еще не было!

Адрес : Kalverstraat 92, 1012 PH Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.amsterdammuseum.nl

5. Moco Museum

Moco расшифровывается как "современное современное" (modern contemporary), что сразу подсказывает, что ждет посетителей. Одна из лучших художественных галерей Амстердама — это личное пространство с множеством прекрасных мест для ярких и сочных фото для ваших социальных сетей. Постоянная коллекция музея Moco расположена в эффектном особняке начала XX века. Здесь можно найти работы таких художников:

Джефф Кунс;

Энди Уоргол;

Кот Геринг;

Ос Гемеос и других.

Недавние выставки включали работы Айси и Сота, Даниэля Аршама, а также несанкционированную экспозицию с произведениями знаменитого анонимного Бэнкси. Перед или после посещения музея не забудьте прогуляться вокруг здания и увидеть креативные скульптуры в саду Моко.

Адрес : Honthorststraat 20, 1071 DE Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.mocomuseum.com

6. Музей Стеделик (Stedelijk Museum)

Одна из лучших художественных галерей Амстердама, Музей Стеделик, известна не только обилием произведений искусства, но и креативной пристройкой в форме ванной, которая отличается на фоне городского ландшафта. Коллекция музея включает, в частности, работы таких художников:

Джефф Кунс;

Казимир Малевич;

Пит Мондриан;

Рой Лихтенштейн и других.

Постоянная экспозиция демонстрирует не только картины, но и дизайнерские и художественные объекты. Коллекции удобно поделены на секции по темам и социальным движениям.

Адрес : Museumplein 10, 1071 DJ Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.stedelijk.nl

7. Foam

Эта художественная галерея Амстердама, специализирующаяся на фотографии, находится в старом отреставрированном доме на канале. Foam регулярно проводит выставки, сменяющиеся каждые несколько месяцев. Здесь можно увидеть фотографии как всемирно известных художников, так и молодых, еще неизвестных широкой публике, создателей. Кроме выставок, Foam регулярно организует интересные мероприятия и воркшопы для любителей фотографии, а также издает собственный журнал.

Адрес : Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.foam.org

8. Музей современного искусства Кобра (CoBrA Museum of Modern Art)

Современное искусство. Источник: https://cobra-museum.nl/ Современное искусство. Источник: https://cobra-museum.nl/

Эжен Брандс, Карел Аппел и Корней когда-то считались эксцентричными мятежниками. Однако художники, основавшие авангардное художественное движение, оказали значительное влияние на каноны. CoBrA – это художественная галерея в Амстердаме, Нидерланды, где можно познакомиться с альтернативной культурой и понять ее важность. Музей демонстрирует работы одноименной группы, давшей начало одному из самых влиятельных творческих движений XX века. Также здесь периодически выставляются произведения других художников. Недавние выставки включали работы Зигмара Полке и Фриды Кало.

Адрес : Sandbergplein 1, 1181 ZX Amstelveen, Нидерланды

Вебсайт : http://www.cobra-museum.nl

9. Дом Рембрандта (Rembrandt House Museum)

В 1639 году Рембрандт приобрел этот дом за примерно шесть тысяч евро – в то время это была огромная сумма. К сожалению, расточительный художник в 1656 году обанкротился из-за давления ипотечных платежей и был вынужден переехать. После объявления Рембрандта банкротом клерки составили подробный инвентарь дома. Эти записи позже помогли реставраторам понять, как выглядел аутентичный дом мастера при его жизни. Это позволило создать знаменитую художественную галерею в Амстердаме, которая тоже является музеем. Здесь представлены не только работы Рембрандта, но и мебель XVII века, антиквариат и искусство, ведь известный художник был упорным коллекционером.

Адрес : Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.rembrandthuis.nl

10. Институт кинематографии EYE (EYE Film Institute)

Институт кинематографии EYE – это не только уникальная художественная галерея в Амстердаме, но и самый важный центр кино, ресторан и кинотеатр в одном месте. Бывший музей кино специализируется на больших ретроспективах, но также предлагает современные провокационные работы.

Постоянная экспозиция включает кинопостеры, фильмы, проекционное оборудование и около ста тысяч фотографий, сделанных на съемочных площадках разных кинематографических произведений. До комплекса EYE можно добраться бесплатным паромом от Центрального вокзала Амстердама. Само здание заслуживает особого внимания, доминируя над остальным ландшафтом северного набережного.

Адрес : IJpromenade 1, 1031 KT Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.eyefilm.nl

11. Галерея Фонса Велтерса (Fons Welters Gallery)

История одной из лучших галерей Амстердама началась 30 лет назад в старом гараже в районе Иордан и с тех пор превратилась в важное культурно-художественное пространство международного значения. Знаковая болотно-зеленая дверная инсталляция художника Йопа ван Лишаута до сих пор напоминает о скромных началах этой удивительной локации. Фонс Велтерс искал молодых, неведомых талантов и привлекал к ним внимание художественного мира.

Галерея проводит две выставки одновременно благодаря отдельным просторам, поэтому посетители всегда получают двойное удовольствие.

Адрес : Bloemstraat 140, 1016 LJ Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.fonswelters.nl

12. Галерея Аннет Гелинк (Annet Gelink Gallery)

Фото искусство. Источник: https://www.annetgelink.com/ Фото искусство. Источник: https://www.annetgelink.com/

Галерея Аннет Гелинк – одна из ведущих и самых известных художественных галерей Амстердама, расположенная в сердце столицы. Пространство было создано в 2000 году, сосредотачиваясь на работах инновационных художников, как нидерландских, так и международных. Здесь можно увидеть разнообразные произведения:

фотографии;

картины;

рисунки;

видеоарт;

инсталляции и т.д.

Галерея Аннет Гелинк демонстрирует новейшие тенденции и персоналии, влияющие на искусство во всем мире. В галерее также важный проект под названием The Bakery, который служит выставочным пространством и трамплином для молодых художников.

Адрес : Laurierstraat 187-189, 1016 PL Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.annetgelink.com